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Maurizio SarriGetty Images
Leonardo Gualano

La Lazio contro l'Atalanta per prendersi la finale di Coppa Italia, Sarri: "Una partita non vale la stagione, ma vogliamo arrivarci"

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Atalanta vs Lazio
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Maurizio Sarri presenta la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta: "Ho giocato una finale in Inghilterra e l'ho persa ai rigori, vorrei riprovarci".

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E' una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Lazio.

La compagine biancoceleste infatti, mercoledì sera affronterà l'Atalanta nella sfida che stabilirà quale sarà la seconda squadra che si garantirà un posto nella finale dell'edizione 2025-2026 della Coppa Italia che si giocherà il prossimo 13 maggio.

A Bergamo si ripartirà dal 2-2 della gara d'andata firmato dalle reti di Delle-Bashiru, Pasalic, Dia e Musah.

Maurizio Sarri ha parlato della sfida nella consueta conferenza stampa di presentazione.

  • "UNA PARTITA NON SALVA LA STAGIONE"

    "Questa la partita che può salvare la stagione? Si tratta di una definizione giornalistica. Una stagione va presa in considerazione tutta, non esiste una partita che vale un'annata intera. Esistono le definizioni di una singola partita e questa sarà importante".

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  • "TANTISSIME VALUTAZIONI DA FARE"

    "Per la formazione saranno decisive le indicazioni degli allenamenti, ci sono da fare tantissime valutazioni perché abbiamo quattro o cinque giocatori che sono guariti clinicamente, ma tra la guarigione clinica e la piena efficienza ci sono venticinque giorni. Molti giocatori possono garantirci un certo minutaggio e la cosa sarà fondamentale in una partita della quale non sappiamo quale sarà la durata".

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  • "LE MIE VALUTAZIONI NON CAMBIANO"

    "Una sola partita non farà cambiare il giudizio sulla stagione. Io devo fare delle valutazioni da allenatore e la Coppa Italia non può essere indicativa perché parliamo di una manifestazione che dura cinque partite. L'Atalanta ha caratteristiche che possono diventare a volte come quelle del Napoli, le similitudini ci sono, poi cambiano le qualità individuali".


  • "MI PIACEREBBE FARE UNA FINALE"

    "Ho già fatto una finale in Inghilterra e l'ho persa al settimo rigore, mi piacerebbe poterne fare un'altra".

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  • "NOSLIN ACCACCIATO"

    "Noslin è uscito dalla sfida col Napoli leggermente acciaccato, vediamo se riusciremo a migliorare la condizione in vista di domani. Basic è stato fermo due mesi e mezzo e dopo il rientro ha fatto molta fatica a Firenze, mentre è andato meglio a Napoli e sembra dunque in una fase di evoluzione positiva, ma non sappiamo quanti minuti abbia. Maldini è clinicamente guarito, ha una tendinopatia cronica e quindi ha momenti nei quali sta molto meglio ed altri nei quali deve fare i conti con questa infiammazione. Potrà giocare, ma non so ancora quanto. Dia sta bene ma vedremo, ad un certo punto non potremo andare oltre i cinque cambi e non voglio sprecarli. Buttare giù la formazione così è difficile".

  • "LE VITTORIE SONO SEMPRE IMPORTANTI"

    "Veniamo da una vittoria ed è sempre importante, questa squadra è stata mesi senza vincere due partite consecutive. Ultimamente abbiamo avuto più continuità e proprio la mancanza di continuità è stato uno di quei difetti che stiamo cercando di togliere".

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  • "PER MARUSIC VEDREMO DOMATTINA"

    "Marusic ha fatto una buona parte della seduta in gruppo, escluso quella iniziale. Domattina lo risolleciteremo di nuovo e vedremo, visto che è fermo da un paio di settimane. Non posso rischiare tutti coloro che non stanno bene. Rovella ha avuto il via libera e farà ancora qualche settimana a parte, per poi rientrare forse in gruppo e speriamo di averlo ancora per qualche partita".

  • "VA ALZATO IL LIVELLO"

    "Questo gruppo ha avuto 52 infortuni quest'anno e non so quanto ci abbia tolto questa cosa, in alcune gare ci sono stati anche episodi arbitrali negativi. Abbiamo giocato in casa senza pubblico e anche questo non so quanto ci abbia tolto. Certamente questo gruppo può fare qualcosa in più, ma se si parla di raggiungere obiettivi ancora più importanti è chiaro che il livello qualitativo va alzato".

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  • "STIAMO CRESCENDO"

    "L'Atalanta è diventata famosa in Europa per i goal su quinto-quinto. Io credo che noi siamo migliorati molto in fase di palleggio, leggendo i commenti a Napoli abbiamo vinto in contropiede, però se si va a vedere il primo goal nasce da due minuti di palleggio e il secondo da una costruzione da dietro con il portiere. Non saremo mai una squadra dal fine palleggio, ma stiamo migliorando molto".

  • "SU ISAKSEN E CANCELLIERI SCELTA DEL MOMENTO"

    "Isaksen e Cancellieri hanno dei pregi e qualche difetto. La scelta su loro due è stata fatta su momento e non perché uno sia più forte dell'altro. Cancellieri ha fatto meglio all'inizio, poi ha fatto meglio Isaksen, poi ancora Cancellieri che è in un ottimo momento".

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