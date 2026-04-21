La Lazio contro l'Atalanta per prendersi la finale di Coppa Italia, Sarri: "Una partita non vale la stagione, ma vogliamo arrivarci"

"Noslin è uscito dalla sfida col Napoli leggermente acciaccato, vediamo se riusciremo a migliorare la condizione in vista di domani. Basic è stato fermo due mesi e mezzo e dopo il rientro ha fatto molta fatica a Firenze, mentre è andato meglio a Napoli e sembra dunque in una fase di evoluzione positiva, ma non sappiamo quanti minuti abbia. Maldini è clinicamente guarito, ha una tendinopatia cronica e quindi ha momenti nei quali sta molto meglio ed altri nei quali deve fare i conti con questa infiammazione. Potrà giocare, ma non so ancora quanto. Dia sta bene ma vedremo, ad un certo punto non potremo andare oltre i cinque cambi e non voglio sprecarli. Buttare giù la formazione così è difficile".