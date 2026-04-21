La Lazio contro l'Atalanta per prendersi la finale di Coppa Italia, Sarri: "Una partita non vale la stagione, ma vogliamo arrivarci"

E' una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Lazio.
La compagine biancoceleste infatti, mercoledì sera affronterà l'Atalanta nella sfida che stabilirà quale sarà la seconda squadra che si garantirà un posto nella finale dell'edizione 2025-2026 della Coppa Italia che si giocherà il prossimo 13 maggio.
A Bergamo si ripartirà dal 2-2 della gara d'andata firmato dalle reti di Delle-Bashiru, Pasalic, Dia e Musah.
Maurizio Sarri ha parlato della sfida nella consueta conferenza stampa di presentazione.