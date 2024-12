La Lazio centra il primo successo contro una big: corto muso e altro goal nel finale, Baroni sulle orme di Inzaghi come nella stagione 2019/2020

SSC Napoli vs Lazio

I biancocelesti viaggiano allo stesso ritmo della stagione 2019/2020: vittorie di misura e reti nell'ultimo quarto d'ora, doppio primato in Serie A.

Al terzo tentativo, in grande stile. A domicilio, in casa di Antonio Conte, bissando quello in Coppa Italia. La prova di maturità della Lazio di Marco Baroni si chiama Napoli. Un doppio test, superato a pieni voti dai biancocelesti.

I capitolini conquistano il primo successo contro una big in questa Serie A e restano aggrappati al gruppone di testa, trascinando giù proprio i partenopei, sorpassati dall’Atalanta, in attesa del recupero di Fiorentina-Inter.

Dopo il pari contro il Milan all’Olimpico e la sconfitta di misura all’Allianz Stadium con la Juventus, in una gara condizionata dall’espulsione in avvio di Romagnoli, questa volta la Lazio gioca, lotta e conquista il bottino pieno al Maradona, infliggendo alla squadra di Conte una sconfitta pesante.

Una prova di maturità importante per i biancocelesti, che proseguono un cammino che li vede in piena lotta per la zona Champions League a poche gare dal giro di boa.

Una vittoria attesa quanto meritata da Marco Baroni. Il campo e i risultati confermano il lavoro straordinario che sta facendo il tecnico toscano, che ha creato l’alchimia perfetto in un gruppo in cui tutti sono coinvolti.

Proprio in queste due ultime gare contro il Napoli, tra Coppa Italia e campionato, è arrivata la conferma. Un fattore che rispecchia una filosofia chiara dell’allenatore biancoceleste, interiorizzata da tutti i suoi uomini e messa in pratica dalla squadra al netto degli interpreti.