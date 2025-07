Lazio, via alla nuova era Sarri: squadra a lavoro in ritiro a Formello, il Comandante torna al comando tra blocco del mercato e obiettivo Europa

Blocco del mercato, niente coppe e stesso gruppo: tutto sulle spalle del Comandante, che riaccende il progetto dal quartier generale biancoceleste.

Inizia da Formello, e non da Auronzo di Cadore, la stagione 2025/26 della Lazio.

Dopo diciassette anni di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, il club ha scelto di restare nella Capitale per preparare il campionato. La squadra si è radunata questa mattina agli ordini di Maurizio Sarri, tornato in panchina dopo le dimissioni del marzo 2024.

È lui l’unico vero “acquisto” biancoceleste, visto che il club è l’unico in Serie A e in Europa soggetto al blocco del mercato in entrata, almeno per i prossimi cinque mesi.

Senza coppe europee, senza rinforzi e con la rosa ridotta, il tecnico toscano avrà il compito di rilanciare la Lazio puntando sull’identità e sul lavoro settimanale.

Il ritiro terminerà il 26 luglio con il Memorial Sandro Criscitiello contro l’Avellino, ultimo test prima della serie di amichevoli che precederanno l’esordio in campionato contro il Como, fissato per il 24 agosto.