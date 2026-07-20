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Pau Cubarsi GFX HDGOAL
Simone Gambino

La laurea di Pau Cubarsi, il miglior difensore dei Mondiali: una finale da leader, a 19 anni sulla scia di Pique e Sergio Ramos

Coppa del Mondo
Spagna
P. Cubarsi
Spagna vs Argentina
Argentina

Premiato come Miglior Giovane dei Mondiali, Pau Cubarsi è stato uno degli uomini-copertina della Spagna di de la Fuente, guidando con incredibile personalità una difesa che ha concesso un solo goal in tutto il torneo.

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Che il titolo di miglior giovane dei Mondiali potesse essere vinto da un giocatore spagnolo era una previsione scontata ad inizio torneo, ma anche chi si aspettava di vedere il trofeo tra le mani del wonderkid per eccellenza, Lamine Yamal, non è rimasto sorpreso dal vedere il premio assegnato a Pau Cubarsì, uno dei protagonisti assoluti del trionfo della Spagna.

A 19 anni il centrale del Barcellona ha vissuto un Mondiale praticamente perfetto, guidando con personalità la difesa meno battuta del torneo e consacrandosi, anche con la Nazionale, come uno dei più forti difensori al mondo.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    UNA FINALE DA 8 IN PAGELLA

    Contro l'Argentina Cubarsì è stato probabilmente il migliore in campo, anche se gli onori della ribalta sono stati meritatamente riservati all'uomo che ha deciso la finale, Ferran Torres. Una masterclass, quella di Pau, che ha messo in mostra il pacchetto completo delle sue incredibili abilità individuali: anticipi, letture preventive, una straordinaria capacità di impostare l'azione dal basso, alternando gioco corto e lanci lunghi con una padronanza tecnica da regista puro. Il tutto con una calma e una sicurezza che stride in maniera sorprendente con la sua carta d'identità.

    E se non c'è stata traccia di Leo Messi e Julian Alvarez sul prato del MetLife Stadium, parte del merito è stata sicuramente della prestazione monstre del ragazzino svezzato dal Girona e cresciuto nella cantera del Barcellona. La ciliegina sulla torta? La chiusura eccezionale su Senesi nei supplementari.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    IL GOAL DI CDK L'UNICO NEO

    Una finale da sogno, arrivata al termine di una competizione giocata ad altissimi livelli da Cubarsi, che in coppia con Laporte ha formato una cerniera impermeabile per tutto il torneo, mettendo Unai Simon nelle condizioni di scrivere il suo nome sul record d'imbattibilità ai Mondiali.

    Pau ha giocato tutte le 8 partite della Spagna al Mondiale, senza saltare neanche un minuto, a testimonianza del ruolo fondamentale ricoperto dal giovanissimo difensore del Barça nelle idee del ct de la Fuente.

    L'unico piccolo neo del suo Mondiale resta proprio l'unico goal concesso dalle Furie Rosse in tutto il torneo, quello siglato da Charles De Ketelaere nei quarti di finale: in quell'occasione l'attaccante dell'Atalanta aveva anticipato proprio Cubarsi, che si era fatto sorprendere dal movimento di CDK.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'EREDE AL TRONO

    Dopo aver vinto l'oro olimpico nel 2024, Cubarsi ha centrato anche il suo primo trofeo internazionale con la Nazionale maggiore, lui che aveva esordito con la Roja prima di Euro 2024 ma che era rimasto fuori dalla lista finale di de la Fuente (che aveva ammesso, all'annuncio dei convocati, di essere stato "ingiusto" nei confronti del ragazzo), conquistando poi una maglia da titolare inamovibile nei mesi successivi.

    Con questo Mondiale da protagonista, Cubarsi ha legittimato il suo ruolo nella linea di successione al trono spagnolo: da Puyol a Piqué e Sergio Ramos, la Spagna ha sempre avuto negli ultimi decenni dei fuoriclasse assoluti a guidare il reparto difensivo e Pau ha dimostrato di poter sedersi al tavolo dei grandi e oggi il suo status di miglior difensore al mondo non sembra poter essere messo in discussione.

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