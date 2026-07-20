La laurea di Pau Cubarsi, il miglior difensore dei Mondiali: una finale da leader, a 19 anni sulla scia di Pique e Sergio Ramos

Contro l'Argentina Cubarsì è stato probabilmente il migliore in campo, anche se gli onori della ribalta sono stati meritatamente riservati all'uomo che ha deciso la finale, Ferran Torres. Una masterclass, quella di Pau, che ha messo in mostra il pacchetto completo delle sue incredibili abilità individuali: anticipi, letture preventive, una straordinaria capacità di impostare l'azione dal basso, alternando gioco corto e lanci lunghi con una padronanza tecnica da regista puro. Il tutto con una calma e una sicurezza che stride in maniera sorprendente con la sua carta d'identità.

E se non c'è stata traccia di Leo Messi e Julian Alvarez sul prato del MetLife Stadium, parte del merito è stata sicuramente della prestazione monstre del ragazzino svezzato dal Girona e cresciuto nella cantera del Barcellona. La ciliegina sulla torta? La chiusura eccezionale su Senesi nei supplementari.