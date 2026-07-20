La laurea di Pau Cubarsi, il miglior difensore dei Mondiali: una finale da leader, a 19 anni sulla scia di Pique e Sergio Ramos

Che il titolo di miglior giovane dei Mondiali potesse essere vinto da un giocatore spagnolo era una previsione scontata ad inizio torneo, ma anche chi si aspettava di vedere il trofeo tra le mani del wonderkid per eccellenza, Lamine Yamal, non è rimasto sorpreso dal vedere il premio assegnato a Pau Cubarsì, uno dei protagonisti assoluti del trionfo della Spagna.
A 19 anni il centrale del Barcellona ha vissuto un Mondiale praticamente perfetto, guidando con personalità la difesa meno battuta del torneo e consacrandosi, anche con la Nazionale, come uno dei più forti difensori al mondo.