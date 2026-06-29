La Juventus vuole riportare a casa Tarik Muharemovic: dalla Juve Next Gen al boom col Sassuolo, il rapporto con Yildiz, la percentuale e i costi del possibile ritorno in bianconero

Nato a Ljubljana in Slovenia il 28 febbraio 2023, Tarik Muharemovic è un difensore centrale bosniaco (ha anche passaporto sloveno) che è cresciuto calcisticamente in Austria (Paese nel quale si è trasferito prestissimo con la sua famiglia).

La Juventus lo ha fatto suo nell’estate del 2021 dopo averlo seguito a lungo. Si è unito al settore giovanile dell’Austria Karnten quando era ancora un bambino nel 2009 e l’anno successivo si è trasferito al Klagenfurt, club nel quale ha continuato il suo percorso di crescita.

Passato nel 2019 al Wolfsberger, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nell’aprile del 2021 in occasione di una sfida contro il Red Bull Salisburgo quando aveva solo diciotto anni.

Quando la Juventus lo ha messo sotto contratto, lo ha fatto superando una folta concorrenza. Muharemovic infatti era allora considerato un talento in grande ascesa e aveva attirato su di sé le attenzioni di molti club europei. Nell'estate del 2024 il passaggio al Sassuolo, club che ha dimostrato di credere tanto in lui e lo ha portato a diventare una colonna della Nazionale maggiore bosniaca, con la quale sta disputando i Mondiali 2026.