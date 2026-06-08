La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere: contatti per l'argentino dell'Aston Villa, ma i costi sono alti

Abbandonata in maniera pressoché definitiva la pista che porta ad Alisson Becker dopo il muro alzato da parte del nuovo Liverpool di Andoni Iraola (intenzionato a ripartire proprio dal portiere brasiliano per blindare la retroguardia dei Reds), la Juventus punta a comprendere a stretto giro di posta colui che dovrà prendersi carico della difesa dei pali bianconeri.
La dirigenza bianconera si sta guardando attorno per cercare altre soluzioni che possano fare al caso dell'idea di calcio del tecnico Luciano Spalletti, desideroso di avere un estremo difensore affidabile, di personalità e dalla forte leadership in grado di guidare il reparto.
Fra le idee nate in seno alla squadra mercato della Juventus, una pista porta al profilo di Emiliano DibuMartinez, portiere argentino dell'Aston Villa che sarà protagonista ai Mondiali con la rosa selezionata dal CT Scaloni. E su questo possibile obiettivo c'è una novità da raccontare.