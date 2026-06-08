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dibu martinez aston villaGetty Images
Redazione Goal

La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere: contatti per l'argentino dell'Aston Villa, ma i costi sono alti

Juventus
Calciomercato
Aston Villa
E. Martinez

I bianconeri vogliono capire concretamente la fattibilità dell'operazione che porterebbe il portiere argentino alla Juventus.

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Abbandonata in maniera pressoché definitiva la pista che porta ad Alisson Becker dopo il muro alzato da parte del nuovo Liverpool di Andoni Iraola (intenzionato a ripartire proprio dal portiere brasiliano per blindare la retroguardia dei Reds), la Juventus punta a comprendere a stretto giro di posta colui che dovrà prendersi carico della difesa dei pali bianconeri.

La dirigenza bianconera si sta guardando attorno per cercare altre soluzioni che possano fare al caso dell'idea di calcio del tecnico Luciano Spalletti, desideroso di avere un estremo difensore affidabile, di personalità e dalla forte leadership in grado di guidare il reparto.

Fra le idee nate in seno alla squadra mercato della Juventus, una pista porta al profilo di Emiliano DibuMartinez, portiere argentino dell'Aston Villa che sarà protagonista ai Mondiali con la rosa selezionata dal CT Scaloni. E su questo possibile obiettivo c'è una novità da raccontare.

  • NUOVI CONTATTI

    Come viene riportato sul profilo X ufficiale di Romeo Agresti, direttore editoriale de Il Bianconero, nel corso degli ultimi giorni la Juventus ha avuto nuovi contatti con l’entourage di Dibu Martinez. Contatti ancora esplorativi da parte della dirigenza della Vecchia Signora alla ricerca della soluzione definitiva per la porta del futuro.

    Al vaglio dei bianconeri, prima di virare eventualmente su altre piste come quelle che portano in direzione di Guglielmo Vicario del Tottenham, ci sono i costi dell'operazione: la Juventus, infatti, vuole comprendere concretamente la fattibilità della trattativa.

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  • I COSTI DELL'OPERAZIONE

    Una Juventus, dunque, pronta ad approfondire la situazione, consapevole che non sarà una pista di mercato di semplice realizzazione. Per andare a fare stima dei possibili costi di un'eventuale operazione, bisogna ripartire da dei presupposti certi: l'argentino guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione (più bonus legati alle sue prestazioni e a quelle della squadra) ed è blindato da un contratto con l'Aston Villa sino al prossimo 30 giugno 2029.

    Dati di fatto che portano la società inglese a valutare il classe 1992 intorno ai 40 milioni di euro. Tutte cifre che la Juventus sta studiando attraverso questi nuovi contatti che stanno andando in scena con l'entourage del calciatore.

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