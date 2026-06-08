La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere: contatti per l'argentino dell'Aston Villa, ma i costi sono alti

Una Juventus, dunque, pronta ad approfondire la situazione, consapevole che non sarà una pista di mercato di semplice realizzazione. Per andare a fare stima dei possibili costi di un'eventuale operazione, bisogna ripartire da dei presupposti certi: l'argentino guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione (più bonus legati alle sue prestazioni e a quelle della squadra) ed è blindato da un contratto con l'Aston Villa sino al prossimo 30 giugno 2029.

Dati di fatto che portano la società inglese a valutare il classe 1992 intorno ai 40 milioni di euro. Tutte cifre che la Juventus sta studiando attraverso questi nuovi contatti che stanno andando in scena con l'entourage del calciatore.