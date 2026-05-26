La Juventus vuole Alisson ma le ultime stagioni del portiere brasiliano al Liverpool preoccupano: una lunga serie di infortuni

Ma perché Spalletti vuole portare Alisson alla Juventus?

Come detto il tecnico ritiene che alla squadra bianconera manchino soprattutto carattere, personalità ed esperienza per vestire una maglia così pesante.

Alisson da questo punto di vista sarebbe una garanzia assoluta. Portiere titolare del Liverpool da otto stagioni, il brasiliano ha vinto tra le altre cose una Champions League e due volte la Premier League.

Inoltre come detto è il numero 1 del Brasile con cui ha conquistato una Copa America e può vantare settantasei presenze.