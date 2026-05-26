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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

La Juventus vuole Alisson ma le ultime stagioni del portiere brasiliano al Liverpool preoccupano: una lunga serie di infortuni

Calciomercato
Juventus

Spalletti vuole fortemente Alisson per la porta della Juventus ma deve liberarsi dal Liverpool e le ultime stagioni preoccupano per i tanti infortuni del brasiliano, che tra qualche mese farà 34 anni.

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La Juventus programma la nuova stagione e lo fa cercando di soddisfare le richieste di Luciano Spalletti.

Il tecnico bianconero chiede giocatori di qualità e personalità in tutti i reparti, porta compresa, dove Michele Di Gregorio non ha convinto e verrà molto probabilmente ceduto.

Spalletti spinge per riabbracciare Alisson, già allenato ai tempi della Roma quando però era il secondo di Szczesny.

Alla Juventus ovviamente il brasiliano sarebbe titolare inamovibile, ma le ultime stagioni di Alisson col Liverpool preoccupano per la lunga serie di infortuni.

  • 19 PARTITE SALTATA PER INFORTUNIO

    Le qualità di Alisson non sono ovviamente in discussione, visto che parliamo del portiere titolare del Liverpool e del Brasile ai prossimi Mondiali.

    Semmai preoccupano le condizioni fisiche dato che, ad esempio, solo in questa stagione Alisson ha saltato ben dodici giornate di Premier League per infortunio.

    Alisson peraltro era indisponibile anche nei quarti di Champions League contro il PSG e in totale ha saltato diciannove partite col Liverpool solo quest'anno.

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  • LE ULTIME STAGIONI DI ALISSON

    La stagione precedente di Alisson non era andata molto meglio a livello di infortuni.

    Otto le gare di Premier League saltate sempre per problemi di natura muscolare, a cui ne vanno aggiunte altre due causa commozione cerebrale.

    Tre invece le assenze forzate in Champions League, che unite ad altre tre in Coppa di Lega portano il totale della stagione 2024/2025 a quattordici.

    Stesso bollettino, più o meno, anche nel 2023/24 quando Alisson col Liverpool aveva saltato dieci partite in Premier League, cinque in Europa League, due in FA Cup e una in Coppa di Lega.

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  • COSA MANCA PER ALISSON ALLA JUVENTUS

    La Juventus però sta puntando forte su Alisson che è il profilo preferito da Luciano Spalletti per la porta.

    I bianconeri sarebbero pronti ad offrire al brasiliano un contratto pluriennale, nonostante debba compiere 34 anni a ottobre.

    Ma prima c'è da convincere il Liverpool che vorrebbe trattenerlo ad Anfield ancora per un'altra stagione.

  • UNA CARRIERA DA NUMERO 1

    Ma perché Spalletti vuole portare Alisson alla Juventus?

    Come detto il tecnico ritiene che alla squadra bianconera manchino soprattutto carattere, personalità ed esperienza per vestire una maglia così pesante.

    Alisson da questo punto di vista sarebbe una garanzia assoluta. Portiere titolare del Liverpool da otto stagioni, il brasiliano ha vinto tra le altre cose una Champions League e due volte la Premier League.

    Inoltre come detto è il numero 1 del Brasile con cui ha conquistato una Copa America e può vantare settantasei presenze.

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