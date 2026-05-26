La Juventus vuole Alisson ma le ultime stagioni del portiere brasiliano al Liverpool preoccupano: una lunga serie di infortuni

La Juventus programma la nuova stagione e lo fa cercando di soddisfare le richieste di Luciano Spalletti.
Il tecnico bianconero chiede giocatori di qualità e personalità in tutti i reparti, porta compresa, dove Michele Di Gregorio non ha convinto e verrà molto probabilmente ceduto.
Spalletti spinge per riabbracciare Alisson, già allenato ai tempi della Roma quando però era il secondo di Szczesny.
Alla Juventus ovviamente il brasiliano sarebbe titolare inamovibile, ma le ultime stagioni di Alisson col Liverpool preoccupano per la lunga serie di infortuni.