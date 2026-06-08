La Juventus valuta Liberali: l'interesse dei bianconeri per il talento cresciuto nel Milan che è esploso al Catanzaro

Mattia Liberali ha chiuso la stagione andata in archivio da poco con 30 presenze complessive ed un bottino di 4 goal e 4 assist. Anche grazie a lui, il Catanzaro di Alberto Aquilani si è guadagnato l'accesso ai playoff e ha raggiunto la finale contro il Monza, persa col punteggio complessivo di 3-2, e mancando di pochissimo una promozione in Serie A che mancava da 43 anni. Nelle prossime settimane, il classe 2007 sarà invece di scena nella fase finale dell'Europeo Under 19 (dal 28 giugno all'11 luglio) in Galles.