Una seconda metà di stagione da grande protagonista, sino a sfiorare una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro. Mattia Liberali, trequartista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Milan, può diventare uno dei giovani giocatori da seguire con maggiore attenzione anche in prospettiva della prossima finestra estiva del calciomercato.
La Juventus valuta Liberali: l'interesse dei bianconeri per il talento cresciuto nel Milan che è esploso al Catanzaro
OCCASIONE SUL MERCATO
Secondo quanto riferisce Il Bianconero infatti, a Parma e Sassuolo, che nel corso dell'ultimo campionato di Serie B hanno seguito a più riprese l'evoluzione del giocatore allenato da Alberto Aquilani, si è aggiunta anche la Juventus tra le squadre potenzialmente in corsa per aggiudicarsi il fantasista brianzolo. Il club bianconero è attualmente proiettato sulla ricerca di 3-4 profili più pronti per venire incontro alle richieste dell'allenatore Luciano Spalletti – un portiere esperto, due attaccanti ed un trequartista di livello – ma non perde di vista le possibili occasioni che offre il mercato. E Mattia Liberali, dopo un'annata di apprendistato molto proficua in Serie B, può rientrare tra queste.
RIMPIANTO MILAN?
Dopo essersi fatto apprezzare col Milan a livello di settore giovanile e aver trionfato con la nostra Nazionale Under 17 nell'Europeo di categoria del 2024, nella passata stagione Liberali ha esordito tra i professionisti collezionando 10 presenze ed un goal in Serie C con la formazione di Milan Futuro ed esordendo pure in Serie A – il 15 dicembre 2024 – nella sfida tra Milan e Genoa. Al termine di quell'annata la separazione col club rossonero, con cui non è stato raggiunto un accordo in merito al prolungamento del contratto, ed il passaggio a costo zero al Catanzaro, a cui si è legato fino al 30 giugno 2029. Il Milan ha comunque mantenuto una percentuale in caso di futura rivendita, pari al 50%.
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LA SERIE A SFIORATA
Mattia Liberali ha chiuso la stagione andata in archivio da poco con 30 presenze complessive ed un bottino di 4 goal e 4 assist. Anche grazie a lui, il Catanzaro di Alberto Aquilani si è guadagnato l'accesso ai playoff e ha raggiunto la finale contro il Monza, persa col punteggio complessivo di 3-2, e mancando di pochissimo una promozione in Serie A che mancava da 43 anni. Nelle prossime settimane, il classe 2007 sarà invece di scena nella fase finale dell'Europeo Under 19 (dal 28 giugno all'11 luglio) in Galles.