La Juventus valuta il futuro di Rabiot: nuovo rinnovo o addio a fine stagione?

29 anni, un ingaggio pesante e una stagione in chiaroscuro: vale davvero la pena rinnovare il contratto di Rabiot?

Rieccoci. A pochi mesi dall'ultimo rinnovo annuale, la Juventus si interroga di nuovo sul futuro di Adrien Rabiot.

Il contratto del centrocampista francese, infatti, scade tra qualche mese ed al momento le trattative con la madre-agente sono ferme o quasi.

Rabiot anche in questa stagione è stato un titolarissimo per Massimiliano Allegri, che difficilmente rinuncia alla sua fisicità in mezzo al campo.

I risultati, però, non sono stati sempre brillanti e così adesso qualcuno si interroga: vale davvero la pena insistere per trattenere Rabiot a Torino?