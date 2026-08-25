Kolo Muani non basta. Le parole di Luciano Spalletti dopo Frosinone-Juventus, piuttosto duro nei confronti dell'attaccante francese, nascondono una verità chiara da mesi.

L'allenatore bianconero chiede l'acquisto di un giocatore con caratteristiche diverse. Non a caso Spalletti ha sperato fino all'ultimo che Dusan Vlahovic restasse a Torino. Ora che il serbo è definitivamente il passato però bisogna trovare un'altra soluzione negli ultimi giorni di mercato.

Ecco così tornare di moda Alexander Sorloth. Il norvegese non è più giovanissimo ma ha fisico, esperienza e fame: tutte caratteristiche che Spalletti cerca in attacco, dove resta in uscita Jonathan David che a Frosinone è rimasto seduto in panchina per tutta la gara.

Ma il norvegese sarebbe davvero la soluzione migliore per l'attacco della Juventus? Sorloth non è mai stato il bomber titolare di un top club. Anche se i suoi goal, spesso pesanti, li ha sempre segnati.