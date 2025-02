La Juventus torna alla vittoria, Thiago Motta: “Abbiamo meritato, grande lavoro di squadra”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta la vittoria ottenuta contro l’Empoli: "In tanti si sono presi responsabilità in campo".

Una vittoria per ripartire e per tornare a scalare la classifica dopo la sconfitta (la prima in campionato) patita sul campo del Napoli.

La Juventus si impone in rimonta per 4-1 contro l’Empoli e lo fa soprattutto grazie ad un ottimo secondo tempo, dopo una prima frazione complicata.

Dopo essere passata in svantaggio in apertura (rete dell’ex De Sciglio), la compagine bianconera si è scatenata dall’ora di gioco in poi, trovando la via della rete con Kolo Muani (doppietta per lui), Vlahovic e Conceiçao.

L'articolo prosegue qui sotto

Thiago Motta, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.