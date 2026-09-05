La Juventus taglia Milik anche in Serie A, l'attaccante ora è fuori da tutto: può giocare solo in Coppa Italia

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La Juventus ha tagliato Arek Milik.
L'attaccante polacco è rimasto in bianconero ma, di fatto, non scenderà in campo nei prossimi mesi perché ormai fuori dal progetto.
I bianconeri hanno infatti escluso Milik anche dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato dopo averlo già tagliato in quella consegnata all'UEFA per la prima fase di Europa League.
Una scelta quasi obbligata considerata l'abbondanza della Juventus in attacco e le scarse garanzie fisiche fornite da Milik.