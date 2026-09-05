La Juventus taglia Milik anche in Serie A, l'attaccante ora è fuori da tutto: può giocare solo in Coppa Italia

Luciano Spalletti prima di Juventus-Milan ha parlato proprio delle esclusioni in lista UEFA.

"Certo, parlare con loro è il minimo. E le volte che ci ho pensato precedentemente a questo momento, che volevo non avvenisse mai. Escludere un calciatore è la peggiore delle situazioni. Noi credevamo di fare delle cose che non sono avvenute e ci siamo ritrovati in quel momento lì. Ci ho parlato, sembra che abbiano capito.

Per quanto riguarda l'ulteriore possibilità di cessione, non è il mio lavoro. C'è da vedere che pensano i calciatori. Dal mio punto di vista sono dispiaciuto, c'è la possibilità di reintegrare qualcosa in base a quello che succede. Ci ho pensato molto, ho parlato con gli esclusi e mi dispiace moltissimo" ha dichiarato l'allenatore bianconero.