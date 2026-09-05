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Lelio Donato

La Juventus taglia Milik anche in Serie A, l'attaccante ora è fuori da tutto: può giocare solo in Coppa Italia

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Juventus vs Milan
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L'attaccante polacco, fermo di fatto ormai da un paio di stagioni, è stato tagliato dalla Juventus sia in Europa League che in campionato. Milik oggi potrebbe scendere in campo solo in Coppa Italia.

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La Juventus ha tagliato Arek Milik.

L'attaccante polacco è rimasto in bianconero ma, di fatto, non scenderà in campo nei prossimi mesi perché ormai fuori dal progetto.

I bianconeri hanno infatti escluso Milik anche dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato dopo averlo già tagliato in quella consegnata all'UEFA per la prima fase di Europa League.

Una scelta quasi obbligata considerata l'abbondanza della Juventus in attacco e le scarse garanzie fisiche fornite da Milik.

  • MILIK FUORI DALLA LISTA PER LA SERIE A: COME FUNZIONA

    Sono due i giocatori tagliati dalla Juventus nella lista per la Serie A.

    Uno è Khephren Thuram, inutilizzabile causa infortunio e operazione al ginocchio almeno fino a gennaio.

    L'altro appunto è l'attaccante polacco che dunque non potrà essere utilizzato neppure in campionato. Anche se Milik può sperare ancora nel reintegro.

    Da qui a gennaio infatti ogni società ha due slot per modificare la lista., dunque il polacco potrebbe rientrare se si liberasse un posto causa grave infortunio di un compagno.

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  • I GIOCATORI DELLA JUVE ESCLUSI IN EUROPA

    Arek Milik era già stato tagliato dalla Juventus anche in Europa League.

    Il nome dell'attaccante non figurava nell'elenco consegnato all'UEFA qualche giorno fa, dunque non potrà essere utilizzato.

    In quel caso i giocatori esclusi dalla società bianconera sono ben cinque. Oltre a Milik sono stati tagliati dalla lista Rugani, Thuram, Zhegrova ed Ekhator.

    Rugani e Zhegrova non rientrano nei piani di Spalletti ma non è stato possibile trovargli un'altra sistemazione, Ekhator e Thuram invece sono alle prese con infortuni lunghi.

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  • I MOTIVI DELLA DOPPIA ESCLUSIONE

    Ma perché Arek Milik è stato escluso da Europa League e Serie A?

    Alla base della scelta ci sono soprattutto i tantissimi problemi fisici dell'attaccante, che di fatto non gioca ormai da più di due anni.

    Nella scorsa stagione Milik ha collezionato appena un paio di presenze per un totale di trentaquattro minuti.

    Durante l'estate l'attaccante sembrava potesse ritagliarsi uno spazio nel reparto offensivo della Juventus.

    Ma gli acquisti di Ekhator, Kolo Muani e Woltemade hanno di fatto chiuso ogni residua possibilità a Milik che attualmente potrebbe giocare solo in Coppa Italia.

    Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2027 ma non è escluso che le parti possano concordare un'uscita anticipata.

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  • COSA HA DETTO SPALLETTI

    Luciano Spalletti prima di Juventus-Milan ha parlato proprio delle esclusioni in lista UEFA.

    "Certo, parlare con loro è il minimo. E le volte che ci ho pensato precedentemente a questo momento, che volevo non avvenisse mai. Escludere un calciatore è la peggiore delle situazioni. Noi credevamo di fare delle cose che non sono avvenute e ci siamo ritrovati in quel momento lì. Ci ho parlato, sembra che abbiano capito.

    Per quanto riguarda l'ulteriore possibilità di cessione, non è il mio lavoro. C'è da vedere che pensano i calciatori. Dal mio punto di vista sono dispiaciuto, c'è la possibilità di reintegrare qualcosa in base a quello che succede. Ci ho pensato molto, ho parlato con gli esclusi e mi dispiace moltissimo" ha dichiarato l'allenatore bianconero.

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