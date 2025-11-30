Pubblicità
Andrea Ajello

La Juventus subisce sempre goal: serve il ritorno di Bremer, solo due clean sheet senza di lui

Anche quando vince la Juventus concede goal agli avversari: i numeri stagionali evidenziano un problema per i bianconeri.

Contro il Cagliari è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Juventus e già questo rappresenta un dato non scontato visto che era successo solo altre due volte che i bianconeri riuscissero a ottenere due successi di fila.

Ma in entrambi i casi, sia con il Bodo Glimt che contro i rossoblù, la squadra di Luciano Spalletti ha subito dei goal che hanno complicato la gara dei bianconeri, come è già successo in altre occasioni.

E la solidità difensiva che manca, magari non rappresenta il problema principale ma sicuramente è un aspetto che Spalletti deve cercare di risolvere. Il rientro di Gleison Bremer potrà aiutare in ciò. 

  • LA FRAGILITÀ CONTRO IL CAGLIARI

    Con il Cagliari la Juventus è passata in svantaggio dopo un errore di Kostic che ha permesso a Palestra di affondare sulla fascia e mettere in mezzo un  pallone in cui Esposito nonostante fosse circondato da maglie bianconere è arrivato prima. Ma già prima della rete degli ospiti proprio Palestra era stato pericoloso. 

    E nel secondo tempo, è servito anche un intervento di Perin per evitare che il Cagliari pareggiasse. La Juventus ha confermato nell'ultima partita, come le precedenti, di essere troppo fragile quando viene attaccata. 

  • (QUASI) MAI PORTA INVIOLATA

    La Juventus a parte le gare contro Borussia Dortmund e Inter, in cui in pochi giorni ha concesso sette goal (senza però perdere) per il resto non ha mai subito più di un goal ad eccezione di Como e Villarreal. Il problema però per i bianconeri è che almeno una rete invece la concede praticamente sempre. Nelle ultime 10 gare giocate solo una volta ha tenuto la porta inviolata, nel derby casalingo contro il Torino. 

    E più in generale, i clean sheet nelle ultime 16 partite sono solo due, troppo pochi per una squadra che dovrebbe lottare almeno per un posto in Champions League. 

  • SETTIMA DIFESA DEL CAMPIONATO

    La Juventus è settima in classifica e settima anche come numeri difensivi in Serie A. I bianconeri hanno concesso 12 goal in tre partite, di fatto uno a match. Il doppio rispetto alla Roma, cinque in più del Como, quattro del Bologna e tre in più del Milan. Anche la Lazio, che è dietro in classifica, ha fatto meglio da questo punto di vista.

    Solo l'Inter tra le big fa peggio (13 goal subiti) ma i nerazzurri possono contare su un attacco molto più prolifico (26 goal fatti contro i 17 della Juventus). 

  • FATTORE BREMER

    Spalletti non ha cambiato assetto difensivo rimanendo con la linea a tre. Ciò che però potrebbe cambiare nelle prossime settimane sono gli interpreti, o meglio, il ritorno di Bremer.

    Il brasiliano è out da metà ottobre ma il suo recupero si avvicina. Se non sarà convocato contro il Napoli per la prossima giornata di campionato, potrebbe rientrare da quella successiva con il Bologna. 

    Il dato emblematico su quanto può "spostare" avere o no Bremer è quello riguardante proprio le gare in cui la Juventus non  ha subito goal. Sono quattro in tutta la stagione e la metà con Bremer in campo che però ha giocato solo 6 gare. 

    Di media quindi una gara su tre con il brasiliano è finita senza subire goal; senza invece solo 2 volte in 12 match. 

