Con il Cagliari la Juventus è passata in svantaggio dopo un errore di Kostic che ha permesso a Palestra di affondare sulla fascia e mettere in mezzo un pallone in cui Esposito nonostante fosse circondato da maglie bianconere è arrivato prima. Ma già prima della rete degli ospiti proprio Palestra era stato pericoloso.

E nel secondo tempo, è servito anche un intervento di Perin per evitare che il Cagliari pareggiasse. La Juventus ha confermato nell'ultima partita, come le precedenti, di essere troppo fragile quando viene attaccata.