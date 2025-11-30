Contro il Cagliari è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Juventus e già questo rappresenta un dato non scontato visto che era successo solo altre due volte che i bianconeri riuscissero a ottenere due successi di fila.
Ma in entrambi i casi, sia con il Bodo Glimt che contro i rossoblù, la squadra di Luciano Spalletti ha subito dei goal che hanno complicato la gara dei bianconeri, come è già successo in altre occasioni.
E la solidità difensiva che manca, magari non rappresenta il problema principale ma sicuramente è un aspetto che Spalletti deve cercare di risolvere. Il rientro di Gleison Bremer potrà aiutare in ciò.