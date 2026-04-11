La Juventus si gioca tutto in casa dell'Atalanta, ma i pericoli non mancano: dall'effetto Palladino al precedente da brividi in Coppa Italia Serie A Atalanta vs Juventus Atalanta Juventus

I bianconeri devono vincere a Bergamo per continuare a inseguire il quarto posto, ma Palladino ha sempre battuto Spalletti nei due precedenti e l'Atalanta ha già eliminato la Juventus in Coppa Italia.

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