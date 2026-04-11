Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta JuventusGetty Images
Lelio Donato

La Juventus si gioca tutto in casa dell'Atalanta, ma i pericoli non mancano: dall'effetto Palladino al precedente da brividi in Coppa Italia

Serie A
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus

I bianconeri devono vincere a Bergamo per continuare a inseguire il quarto posto, ma Palladino ha sempre battuto Spalletti nei due precedenti e l'Atalanta ha già eliminato la Juventus in Coppa Italia.

Pubblicità

La Juventus non può sbagliare sul campo dell'Atalanta nell'anticipo della trentaduesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono stati riagganciati dalla Roma dopo la vittoria giallorossa contro il Pisa venerdì sera. Ma soprattutto non devono perdere terreno da chi sta davanti.

E magari approfittare di qualche altro passo falso del Como, anche perché la squadra di Fabregas domenica è attesa dalla difficile sfida casalinga contro l'Inter.

Il campo di Bergamo però non evoca ricordi troppo felici sia alla Juventus che a Luciano Spalletti, uscito sempre sconfitto nei due precedenti contro Palladino da allenatore.

  • LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA

    Il 5 febbraio, ossia un paio di mesi fa, proprio contro l'Atalanta era iniziato il periodo fin qui più difficile dell'era Spalletti alla Juventus.

    Le due squadre quella sera si affrontavano in gara secca per i quarti di finale della Coppa Italia. E a spuntarla fu la Dea con un netto 3-0.

    In realtà la prestazione dei bianconeri non era stata così negativa, ma l'Atalanta aveva sfruttato al meglio le occasioni a differenza della Juventus,

    Una sconfitta pesante per gli uomini di Spalletti che nelle successive quattro partite ufficiali pareggeranno in pieno recupero contro la Lazio, prima di perderne altre tre di fila contro Inter, Galatasaray e Como.

    Ecco perché l'incrocio di stasera a Bergamo mette i brividi alla Juventus, in vista di un finale di stagione in cui non può sbagliare nulla o quasi se vuole sperare di centrare l'obiettivo quarto posto.

    • Pubblicità

  • I PRECEDENTI TRA PALLADINO E SPALLETTI

    Quella di due mesi fa in Coppa Italia è stata solo la seconda sfida in panchina tra Raffaele Palladino e Luciano Spalletti.

    La prima si era consumata quando il primo era ancora l'allenatore del Monza mentre il secondo guidava il Napoli.

    E anche in quell'occasione, con lo Scudetto già cucito sul petto, a spuntarla era stato Palladino capace di battere per 2-0 i neo-campioni d'Italia.

    Il bilancio con Spalletti insomma vede l'attuale tecnico dell'Atalanta in netto vantaggio con un percorso netto: due vittorie su due, cinque goal fatti e zero subiti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Fiorentina players celebrating Fiorentina JuventusGetty

    4 VITTORIE SU OTTO CONTRO LA JUVE

    Anche i precedenti tra le squadre di Palladino e la Juventus non lasciano certo tranquilli i tifosi bianconeri.

    Sono già otto le sfide tra l'allenatore e i bianconeri con un bilancio quasi in perfetta parità: quattro vittorie per Palladino, tre per la Juventus e un pareggio.

    L'attuale tecnico dell'Atalanta nel settembre 2022 ottenne la sua prima vittoria da allenatore in Serie A proprio contro i bianconeri, al debutto assoluto sulla panchina del Monza.

    E avrebbe poi battuto la Juventus anche al ritorno imponendosi per 0-2 allo 'Stadium'. In mezzo una sconfitta in Coppa Italia, seguita da altri due k.o sempre alla guida dei brianzoli nella stagione successiva.

    Palladino da allenatore della Fiorentina invece non ha mai perso contro i bianconeri: 2-2 allo 'Stadium' e netto 3-0 al 'Franchi' contro la squadra allora ancora allenata da Thiago Motta.

    L'ultimo precedente è un altro 3-0, stavolta alla guida dell'Atalanta, in Coppa Italia.

  • UNA SFIDA DA CHAMPIONS

    Atalanta-Juventus ovviamente mette in palio molto per entrambe le squadre.

    I bianconeri, come detto, devono rispondere alla Roma e sperare che il Como perda qualche altro punto contro l'Inter dopo il pareggio di Udine della scorsa settimana. Magari operando il sorpasso a sei giornate dalla fine del campionato.

    Ma anche l'Atalanta ha la grande occasione di tornare clamorosamente in corsa per il quarto posto. Una vittoria contro la Juventus, infatti, porterebbe la squadra di Palladino a -1 dai bianconeri e dalla Roma.

    E la prossima settimana i bergamaschi sono attesi proprio dai giallorossi all'Olimpico in un'altra sfida decisiva per la corsa Champions, mentre la Juventus affronterà in casa il Bologna prima di fare visita al Milan nel turno successivo.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV