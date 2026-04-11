La Juventus si gioca tutto in casa dell'Atalanta, ma i pericoli non mancano: dall'effetto Palladino al precedente da brividi in Coppa Italia

La Juventus non può sbagliare sul campo dell'Atalanta nell'anticipo della trentaduesima giornata di Serie A.
I bianconeri sono stati riagganciati dalla Roma dopo la vittoria giallorossa contro il Pisa venerdì sera. Ma soprattutto non devono perdere terreno da chi sta davanti.
E magari approfittare di qualche altro passo falso del Como, anche perché la squadra di Fabregas domenica è attesa dalla difficile sfida casalinga contro l'Inter.
Il campo di Bergamo però non evoca ricordi troppo felici sia alla Juventus che a Luciano Spalletti, uscito sempre sconfitto nei due precedenti contro Palladino da allenatore.