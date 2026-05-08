La Juventus si gioca la Champions contro Lecce, Fiorentina e Torino: all'andata i bianconeri hanno fatto solo tre punti

Dopo due pareggi consecutivi adesso la Juventus deve solo vincere.
I bianconeri hanno infatti appena un punto di vantaggio sulla Roma, dunque in caso di ulteriore passo falso a Lecce rischierebbero di essere superati al quarto posto quando mancheranno due giornate al termine del campionato.
Il calendario non induce troppo all'ottimismo anche se sulla carta le prossime avversarie, che occupano tutte la seconda parte della classifica, sono inferiori alla Juventus.
Juventus che all'andata però non è riuscita a battere nessuna tra Lecce, Fiorentina e Torino.