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Lelio Donato

La Juventus si gioca la Champions contro Lecce, Fiorentina e Torino: all'andata i bianconeri hanno fatto solo tre punti

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I bianconeri devono solo vincere per essere sicuri di restare al quarto posto che vale la prossima Champions League. Ma all'andata la Juventus non è riuscita a battere Lecce, Fiorentina e Torino.

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Dopo due pareggi consecutivi adesso la Juventus deve solo vincere.

I bianconeri hanno infatti appena un punto di vantaggio sulla Roma, dunque in caso di ulteriore passo falso a Lecce rischierebbero di essere superati al quarto posto quando mancheranno due giornate al termine del campionato.

Il calendario non induce troppo all'ottimismo anche se sulla carta le prossime avversarie, che occupano tutte la seconda parte della classifica, sono inferiori alla Juventus.

Juventus che all'andata però non è riuscita a battere nessuna tra Lecce, Fiorentina e Torino.

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    GLI ERRORI DI CAMBIASO E DAVID CONTRO IL LECCE

    La prima avversaria della Juventus in questo mini-ciclo sarà il Lecce, che evoca ricordi amarissimi a Spalletti.

    All'andata infatti i salentini sono riusciti a strappare un punto allo 'Stadium' pareggiando per 1-1, nonostante una partita dominata in lungo e in largo dai bianconeri.

    Anche in quel caso, come molte volte è avvenuto durante questa stagione, la Juventus ha pagato a carissimo prezzo alcuni clamorosi errori.

    Il primo era stato commesso da Cambiaso, che proprio negli ultimissimi minuti del primo tempo aveva regalato di fatto il vantaggio al Lecce con un sanguinoso passaggio orizzontale davanti all'area di rigore, sfruttato al meglio da Banda.

    All'inizio della ripresa McKennie aveva pareggiato quasi subito ma la Juventus non era poi riuscita a completare la rimonta anche grazie a un super Falcone.

    Il portiere del Lecce, premiato come MVP al termine della partita, aveva anche parato il rigore del possibile 2-1 respingendo l'improbabile cucchiaio tentato da Jonathan David.

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  • IL RIGORE REVOCATO SU VLAHOVIC CONTRO LA FIORENTINA

    Stesso risultato (1-1) e un punto a testa anche nella gara d'andata tra Juventus e Fiorentina, giocata all'Artemio Franchi a fine novembre.

    In quell'occasione a passare in vantaggio erano stati i bianconeri con un bellissimo tiro di Filip Kostic che aveva stappato una partita piuttosto bloccata allo scadere della prima frazione.

    All'inizio del secondo tempo però ci aveva pensato l'ex Rolando Mandragora con una grandissima conclusione dalla distanza a pareggiare i conti per i viola.

    Il tutto dopo che, sul risultato di 0-0, alla Juventus era stato revocato con revisione al VAR un rigore inizialmente concesso dall'arbitro di campo per una presunta trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic.




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  • PAREGGIO SENZA RETI NEL DERBY

    Un paio di settimane prima del pareggio contro la Fiorentina, i bianconeri non erano riusciti a vincere il derby. Anche in quel caso la gara era terminata in parità ma sul risultato di 0-0.

    La sfida d'andata contro il Torino era stata piuttosto equilibrata con qualche occasione da una parte e dall'altra, ma sicuramente non spettacolare.

    Spalletti, alla terza partita sulla panchina bianconera, non aveva d'altronde del tutto trovato la quadra. Così protagonisti erano stati soprattutto i due portieri con Paleari decisivo nel finale su McKennie.

    Mentre l'allenatore granata era ancora Marco Baroni, poi esonerato e sostituito da Roberto D'Aversa col quale il Torino ha raggiunto una tranquilla salvezza.

  • MA ORA SERVE SOLO VINCERE

    Di certo pareggiare stavolta non basterà alla Juventus per centrare l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

    I bianconeri hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo due segni X consecutivi contro Milan e Verona che hanno pericolosamente rallentato la marcia della squadra di Spalletti.

    Anche perché la Roma sta viaggiando fortissimo e pure il Como, sesto ma solo a -3 dalla Juventus, continua a sognare complice un calendario decisamente agevole.

    In caso di arrivo a pari punti peraltro i lariani sono in netto vantaggio negli scontri diretti con i bianconeri che invece avrebbero la meglio sulla Roma.

    Prima di fare qualsiasi calcolo però la Juventus nelle ultime tre giornate deve fare solo una cosa. Perché "vincere è l'unica cosa che conta", oggi più che mai.

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