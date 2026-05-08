La Juventus si gioca la Champions contro Lecce, Fiorentina e Torino: all'andata i bianconeri hanno fatto solo tre punti

Di certo pareggiare stavolta non basterà alla Juventus per centrare l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo due segni X consecutivi contro Milan e Verona che hanno pericolosamente rallentato la marcia della squadra di Spalletti.

Anche perché la Roma sta viaggiando fortissimo e pure il Como, sesto ma solo a -3 dalla Juventus, continua a sognare complice un calendario decisamente agevole.

In caso di arrivo a pari punti peraltro i lariani sono in netto vantaggio negli scontri diretti con i bianconeri che invece avrebbero la meglio sulla Roma.

Prima di fare qualsiasi calcolo però la Juventus nelle ultime tre giornate deve fare solo una cosa. Perché "vincere è l'unica cosa che conta", oggi più che mai.