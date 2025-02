La Juventus si butta via anche in Coppa Italia: terzo obiettivo fallito in stagione

Dopo le delusioni in Supercoppa e in Champions League, i bianconeri falliscono anche in Coppa Italia: ora resta solo il quarto posto in campionato.

Una Juventus da dimenticare quella che saluta anzitempo la Coppa Italia al termine della gara dello Stadium, eliminata con merito dall’Empoli che passa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Una prova scialba quella messa in mostra dai bianconeri, che nell’immediato post partita Thiago Motta ha definito “vergognosa” come atteggiamento. Delusione e rabbia da parte dell’allenatore per l’ennesimo obiettivo stagionale buttato via.

L’eliminazione dalla Coppa Italia infatti rende ancora più amara una stagione dove i bianconeri hanno fallito in tre delle quattro competizioni nelle quali partecipavano: l’unico obiettivo dove la Juventus è ancora in corsa è quello minimo del quarto posto in campionato.