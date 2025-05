La Juventus si aggrappa a Vlahovic per la Champions League: in gruppo e in ballottaggio con Kolo Muani, cerca gli ultimi goal in bianconero prima dell'addio in estate

Bologna vs Juventus

L'attaccante serbo torna in gruppo e spera nella maglia da titolare: con i suoi goal vuole decidere la volata Champions, ma in estate sarà addio.

Dusan Vlahovic torna a disposizione della Juventus nel momento più delicato della stagione. Dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Parma, l’attaccante serbo ha ripreso ieri ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la sfida contro il Bologna.

Un rientro importante per Igor Tudor, che ritrova il suo centravanti nel pieno della corsa per il quarto posto, fondamentale per l’accesso alla prossima Champions League.

La Juventus, infatti, è chiamata a un finale di stagione impeccabile, con quattro partite decisive contro Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra dovrà fare a meno di Yildiz, squalificato, ma potrà contare nuovamente su Vlahovic, seppur ancora in ballottaggio con Kolo Muani per una maglia da titolare.

Il serbo, a secco di goal dal 23 febbraio, cerca il riscatto personale e punta a lasciare un ultimo segno tangibile prima dell’addio: il club non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 e la cessione è ormai considerata inevitabile.