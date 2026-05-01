La Juventus si aggrappa a Boga per lo sprint finale: Yildiz non al top, l'ivoriano può essere il fattore di Spalletti nella corsa alla Champions League

Per Spalletti, Boga rappresenta un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico.

Da quando è approdato all'ombra della Mole, il numero 13 bianconero ha mostrato una certa versatilità dal punto di vista tattico: il classe 1997, inizialmente, è stato inserito come una sorta di vice Yildiz, e proprio come il turco lo si è visto libero di svariare sul variante mancino.

L'emergenza infortuni che ha però colpito il reparto offensivo della Juventus ha poi costretto Spalletti a virare verso altre soluzioni. Boga, infatti, è stato schierato sia come trequartista centrale che addirittura come 'falso nove' a fungere da unico riferimento offensivo.