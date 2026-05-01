La Juventus si aggrappa a Boga per lo sprint finale: Yildiz non al top, l'ivoriano può essere il fattore di Spalletti nella corsa alla Champions League

Sprint finale per la Juventus, chiamata a consolidare il quarto posto che varrebbe il pass per la prossima Champions League.
A quattro giornate dal termine i bianconeri conservano tre punti di margine sulla coppia composta da Como e Roma. Per farlo, Luciano Spalletti, è pronto a fare ancora una volta affidamento su Jeremie Boga.
L'esterno offensivo ivoriano, arrivato nel mercato di gennaio dal Nizza, ha avuto un impatto davvero importante nel corso di questi suoi primi mesi a Torino. Queste ultime quattro partite, che vedranno la Juve sfidare nell'ordine Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, rappresentano dunque un'occasione d'oro per l'ex Atalanta e Sassuolo.