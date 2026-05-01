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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

La Juventus si aggrappa a Boga per lo sprint finale: Yildiz non al top, l'ivoriano può essere il fattore di Spalletti nella corsa alla Champions League

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Il turco è alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio che l'ha rallentato nelle ultime settimane: il tecnico bianconero, dunque, punta forte sull'ivoriano che a Torino si è inserito a maniera istantanea e si sta guadagnando la riconferma anche per il futuro.

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Sprint finale per la Juventus, chiamata a consolidare il quarto posto che varrebbe il pass per la prossima Champions League.

A quattro giornate dal termine i bianconeri conservano tre punti di margine sulla coppia composta da Como e Roma. Per farlo, Luciano Spalletti, è pronto a fare ancora una volta affidamento su Jeremie Boga.

L'esterno offensivo ivoriano, arrivato nel mercato di gennaio dal Nizza, ha avuto un impatto davvero importante nel corso di questi suoi primi mesi a Torino. Queste ultime quattro partite, che vedranno la Juve sfidare nell'ordine Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, rappresentano dunque un'occasione d'oro per l'ex Atalanta e Sassuolo.

  • IL JOLLY DI SPALLETTI

    Per Spalletti, Boga rappresenta un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico.

    Da quando è approdato all'ombra della Mole, il numero 13 bianconero ha mostrato una certa versatilità dal punto di vista tattico: il classe 1997, inizialmente, è stato inserito come una sorta di vice Yildiz, e proprio come il turco lo si è visto libero di svariare sul variante mancino.

    L'emergenza infortuni che ha però colpito il reparto offensivo della Juventus ha poi costretto Spalletti a virare verso altre soluzioni. Boga, infatti, è stato schierato sia come trequartista centrale che addirittura come 'falso nove' a fungere da unico riferimento offensivo.

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  • UNA GRANDE OCCASIONE CON YILDIZ NON AL TOP

    Queste ultime quattro partite, inoltre, rappresentano uno snodo cruciale non solo per la Juve ma anche per lo stesso Boga, chiamato a responsabilizzarsi ancora di più.

    Il motivo è strettamente connesso alle condizioni di Kenan Yildiz, attualmente alle prese con un'infiammazione al ginocchio che l'ha rallentato nel corso delle ultime uscite ufficiali. Per Boga, dunque, si manifesta un'ulteriore occasione per lasciare il segno e per confermare, ancora una volta, la bontà della decisione della Juventus che a gennaio, quasi a sorpresa, ha deciso di puntare su di lui.

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  • I NUMERI DI BOGA

    Arrivato alla Juventus a gennaio, l'impatto di Boga è stato decisamente convincente.

    Il classe 1997 ha collezionato sin qui 13 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia mettendo a referto 4 goal e un assist dal peso specifico tutt'altro che indifferente.

  • IL FUTURO

    Il futuro di Jeremie Boga, salvo colpi di scena, sarà nuovamente a tinte bianconere.

    L'ivoriano è infatti arrivato alla Juve in prestito con un diritto di riscatto fissato a quota 4.8 milioni di euro. Una cifra a dir poco contenuta se si pensa alla facilità con cui il calciatore si è inserito all'interno dell'impianto di gioco di Luciano Spalletti.

    Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy bianconero, ha infatti aperto a tale scenario: "Boga? Abbiamo un diritto di riscatto ad un prezzo accessibile. Si è inserito bene, veniva da un momento difficile anche extra-campo. È una valutazione da fine stagione ma siamo molto contenti, verosimilmente il suo futuro sarà ancora bianconero".


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