La Juventus segna poco, Tudor pensa ai quattro attaccanti per risolvere il problema: Kolo Muani insieme a Vlahovic

Un solo goal a partita e il digiuno dei centravanti: Tudor deve sistemare l'attacco della Juventus. La mossa per la sfida con il Lecce.

Igor Tudor ha già risolto diversi problemi nella Juventus in meno di due settimane di lavoro. I bianconeri hanno ritrovato la solidità difensiva (un solo goal subito in 180 minuti), intensità (molti più chilometri percorsi) e fiducia mentale (come dimostra la partenza contro la Roma).

Ciò che invece ancora il tecnico croato non ha sistemato è l'attacco, o meglio, la produzione offensiva della squadra e la capacità di essere pericolosa.

Il nuovo allenatore della Juventus ha cambiato l'interpretazione, idea di gioco e anche qualche interprete eppure nelle prime due uscite con Genoa e Roma si sono evidenziati limiti nella fase offensiva.

Anche per questo, Tudor sta pensando a rendere la squadra più offensiva mettendo in campo ben 4 attaccanti tutti insieme per la gara contro il Lecce.