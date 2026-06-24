La Juventus ritrova Nico Gonzalez: l’Atletico non lo riscatta ma il Mondiale lo rilancia, Spalletti è pronto a farne un titolare

A Madrid, Nico Gonzalez non si è mai veramente imposto. Il suo riscatto era fissato a 32 milioni di euro, con un obbligo legato a dei minutaggi che però il giocatore non ha mai fatto scattare. Simeone lo ha inizialmente utilizzato ampiamente, prediligendo poi altri profili dopo alcuni prove opache. L’arrivo di Lookman a gennaio lo ha definitivamente chiuso, mettendolo ai margini del progetto Atleti.

I Colchoneros, in realtà, avevano anche provato a ribassare la cifra necessaria per trattenerlo in Spagna, ma la Juventus non si è smossa dai 32 milioni necessari per il riscatto.



