La Juventus ritrova Nico Gonzalez: l’Atletico non lo riscatta ma il Mondiale lo rilancia, Spalletti è pronto a farne un titolare

La Juventus potrebbe trovarsi già in casa un nuovo acquisto per la stagione 2026/27. In casa bianconera, infatti, tornerà a breve Nico Gonzalez, reduce dal prestito all’Atletico Madrid. Il club madrileno, però, ha deciso di non ricattare l’ex Fiorentina, che dunque tornerà a Torino.
Il suo rientro alla Continassa, però, rischia di diventare una grande mossa in favore di Spalletti, che come è noto adora i giocatori con le caratteristiche dell’argentino.
Sulle corsie offensive, Conceicao e Yildiz restano ovviamente intoccabili, ma avere una pedina come Nico, sia come alternativa ma anche come titolare potenziale, potrebbe dare ai bianconeri una bella spinta in termini di freschezza e qualità.