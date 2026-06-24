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Nico Gonzalez Juventus GenoaGetty Images
Matteo Occhiuto

La Juventus ritrova Nico Gonzalez: l’Atletico non lo riscatta ma il Mondiale lo rilancia, Spalletti è pronto a farne un titolare

Juventus
N. Gonzalez
Serie A
Calciomercato

L’Atletico non riscatterà l’argentino, che sta anche giocando un Mondiale di livello: può diventare una risorsa importante per Spalletti.

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La Juventus potrebbe trovarsi già in casa un nuovo acquisto per la stagione 2026/27. In casa bianconera, infatti, tornerà a breve Nico Gonzalez, reduce dal prestito all’Atletico Madrid. Il club madrileno, però, ha deciso di non ricattare l’ex Fiorentina, che dunque tornerà a Torino.

Il suo rientro alla Continassa, però, rischia di diventare una grande mossa in favore di Spalletti, che come è noto adora i giocatori con le caratteristiche dell’argentino.

Sulle corsie offensive, Conceicao e Yildiz restano ovviamente intoccabili, ma avere una pedina come Nico, sia come alternativa ma anche come titolare potenziale, potrebbe dare ai bianconeri una bella spinta in termini di freschezza e qualità.

  • Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images

    PERCHÈ L’ATLETICO NON RISCATTERÀ NICO GONZALEZ

    A Madrid, Nico Gonzalez non si è mai veramente imposto. Il suo riscatto era fissato a 32 milioni di euro, con un obbligo legato a dei minutaggi che però il giocatore non ha mai fatto scattare. Simeone lo ha inizialmente utilizzato ampiamente, prediligendo poi altri profili dopo alcuni prove opache. L’arrivo di Lookman a gennaio lo ha definitivamente chiuso, mettendolo ai margini del progetto Atleti. 

    I Colchoneros, in realtà, avevano anche provato a ribassare la cifra necessaria per trattenerlo in Spagna, ma la Juventus non si è smossa dai 32 milioni necessari per il riscatto.


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  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    CONTATTO CON SPALLETTI

    In più, ad apprezzare l’ipotesi di rivederlo in bianconero, è stato Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo avrebbe addirittura contattato il calciatore, rassicurandolo sulla possibilità di trovare grande spazio in caso di permanenza a Torino nel 2026/27. Del resto, é cosa abbastanza nota che Spalletti apprezzi quel tipo di giocatori di gamba ed estro come l’ex Fiorentina ed è quindi facile ipotizzare come Nico possa giocarsi le sue carte di ritorno in bianconero.


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  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    I MONDIALI LO RIABILITANO?

    A migliorare ulteriormente la posizione di Nico Gonzalez c’è il Mondiale in corso di svolgimento. Fin qui, infatti, l’esterno offensivo si è dimostrato un ottimo subentrante per l’Argentina: assist contro l’Algeria e ottimo impatto nel corso del secondo match contro l’Austria.

    Contro la Giordania, nell’ultimo incontro dell’albinceleste, Nico potrebbe addirittura partire da titolare, aumentando l’attuale minutaggio. 

  • ARMA IN PIÙ PER LA JUVENTUS

    La sua capacità di essere importante a gare in corso e di fornire una buona alternativa sulle corsie d’attacco potrebbe rendere Gonzalez un rinforzo di livello per la Juventus 2026/27. Un “acquisto” inaspettato per Spalletti, con la Juve che fino ad aprile si domandava come poter monetizzare un nuovo addio e che, invece, rischia di ritrovare un calciatore arrivato con dei propositi diversi rispetto a quanto poi fatto vedere, finora, in bianconero.

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