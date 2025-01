Juventus vs Benfica

Il Fideo sfida la Juventus per la prima volta da avversario: in bianconero un anno piuttosto travagliato prima del mesto addio.

Notte decisiva per la Juventus in Champions League: i bianconeri ospitano il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase campionato della massima rassegna continentale con la certezza di aver già staccato il pass per i playoff di febbraio.

Per Madama, però, l'imperativo è vincere per cercare di migliorare l'attuale 17° posto e, di conseguenza, accedere agli spareggi da testa di serie. Sulla strada della squadra di Thiago Motta, però, si staglia il Benfica di Bruno Lage e, soprattutto, del grande ex Angel Di Maria.

Il 'Fideo' torna a Torino per la prima volta da avversario: nell'estate del 2023 è infatti passato al Benfica dopo aver disputato una stagione, non propriamente esaltante, con la maglia della Juventus.