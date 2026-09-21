La Juventus rischia sanzioni per il caso Mazzola? Cosa ha detto Malagò: la posizione del presidente della FIGC

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Juventus-Atalanta è stata macchiata da quanto accaduto prima del fischio d'inizio sugli spalti dell'Allianz Stadium.
Durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, infatti, una parte della Curva Sud si è voltata di spalle.
La società bianconera si è immediatamente dissociata da quanto accaduto con un comunicato ufficiale diramato già domenica sera. Ma non è escluso che il Giudice Sportivo commini una sanzione alla Juventus.
Ipotesi questa su cui si è intanto espresso Giovanni Malagò, difendendo il club e chiedendo pene esemplari per i responsabili.