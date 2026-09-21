La Juventus rischia sanzioni per il caso Mazzola? Cosa ha detto Malagò: la posizione del presidente della FIGC

"Pene collettive? No, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia.

Il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre, è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. E' una storia che ci ha rattristato e amareggiato. Da presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima" ha dichiarato il presidente della FIGC su quanto accaduto prima di Juventus-Atalanta.