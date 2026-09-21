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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

La Juventus rischia sanzioni per il caso Mazzola? Cosa ha detto Malagò: la posizione del presidente della FIGC

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L'inaccettabile comportamento di parte della Curva Sud durante il minuto di raccoglimento in onore di Sandro Mazzola potrebbe portare a sanzioni nei confronti della Juventus. Ma il presidente Malagò chiede di punire i singoli tifosi.

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Juventus-Atalanta è stata macchiata da quanto accaduto prima del fischio d'inizio sugli spalti dell'Allianz Stadium.

Durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, infatti, una parte della Curva Sud si è voltata di spalle.

La società bianconera si è immediatamente dissociata da quanto accaduto con un comunicato ufficiale diramato già domenica sera. Ma non è escluso che il Giudice Sportivo commini una sanzione alla Juventus.

Ipotesi questa su cui si è intanto espresso Giovanni Malagò, difendendo il club e chiedendo pene esemplari per i responsabili.

  • COSA HA DETTO MALAGÒ

    "Pene collettive? No, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia.

    Il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre, è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. E' una storia che ci ha rattristato e amareggiato. Da presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima" ha dichiarato il presidente della FIGC su quanto accaduto prima di Juventus-Atalanta.

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  • IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVENTUS

    La Juventus peraltro, come detto sopra, si è subito dissociata dal comportamento di parte dei suoi tifosi in occasione del minuto in onore di Sandro Mazzola.

    "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori" scrive il club bianconero.

    Stesse parole utilizzate da Luciano Spalletti in conferenza stampa per commentare l'episodio: "Son cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport, del calcio come Scirea, Baresi, Mazzola. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose.

    Abbiamo conosciuto storie bellissime dalla loro professionalità, dal loro impegno continuo. Ho conosciuto Mazzola quando sono arrivato all’Inter, uno dei primi giorni è venuto ad abbracciarmi, trasferirmi la sua disponibilità per il mio incarico di quel momento lì e me lo ricorderò sempre. Mi ha dato una grande mano".

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  • COSA RISCHIA LA JUVENTUS

    Ma cosa rischia la Juventus per il comportamento dei suoi tifosi?

    Gli ispettori federali presenti all'Allianz Stadium hanno segnalato quanto accaduto prima della partita contro l'Atalanta in Curva Sud, ora la decisione spetta al Giudice Sportivo.

    Una delle ipotesi è quella di una pesante multa nei confronti della società bianconera. Ma non è del tutto escluso neppure una parziale chiusura del settore per la prossima partita casalinga.

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