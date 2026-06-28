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Juventus FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

La Juventus può davvero riprendere Soulè? Le voci su un ritorno di fiamma per l'argentino che la Roma deve cedere

Calciomercato
Juventus
Roma

I bianconeri cercano qualità tra le linee e starebbero valutando anche un'ipotesi clamorosa che porterebbe al ritorno di Matias Soulé alla Juventus. L'argentino è stato messo sul mercato dalla Roma che vorrebbe cederlo per finanziare altri colpi.

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E se alla fine tornasse Matias Soulè? La nuova ipotesi sul mercato in entrata della Juventus, piuttosto clamorosa, è stata lanciata da 'La Gazzetta dello Sport'.

Secondo la rosea infatti tra i vari profili valutati da Giovanni Carnevali ci sarebbe anche quello dell'argentino, che peraltro viene dato in uscita dalla Roma.

Convincere i giallorossi a cederlo, insomma, non dovrebbe essere così difficile anche perché la Roma ha bisogno di vendere per finanziare i colpi richiesti da Gasperini.

Ma perché la Juventus ripensa a Soulè? Com'era andato nella sua prima esperienza in bianconero? Sarebbe davvero l'uomo giusto per Spalletti?

  • LA ROMA DEVE VENDERE SOULE

    La società giallorossa ha bisogno di fare registrare almeno 40-50 milioni di plusvalenze per evitare nuove sanzioni da parte dell'UEFA.

    E l'indiziato numero uno a partire è proprio Matias Soulé. L'argentino non viene ritenuto centrale da Gasperini che invece spinge per il rinnovo del connazionale Dybala.

    Non solo, il tecnico chiede altri acquisti nel ruolo a partire dal sogno Mason Greenwood. Ma per raggiungerlo serve almeno la cessione di un big.

    Allo stesso tempo la Roma non vuole sacrificare i vari Svilar, Ndicka e Koné mentre venderebbe senza troppi problemi Soulé a patto di incassare dalla sua cessione almeno 40 milioni di euro.

    Intanto il tempo stringe ed il rischio di non riuscire a rispettare i paletti dell'UEFA aumenta col passare delle ore.

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  • LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE

    Al momento però di offerte concrete dai principali campionati europei per Matias Soulé non ne sono arrivate.

    Sulle tracce dell'argentino classe 2003 ci sono soltanto un paio di club arabi. In particolare l'Al-Ahli avrebbe inviato alcuni emissari nella Capitale per capire la fattibilità dell'operazione.

    Trovare un accordo economico tra i club non dovrebbe rappresentare un grosso problema. L'ostacolo principale riguarda la volontà del giocatore che non prende in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Arabia.

    Soulé insomma vuole dire la sua nel calcio europeo e dunque lascerebbe la Roma solo per uno dei principali campionati. Nelle scorse settimane si era parlato di Borussia Dortmund ma l'affondo non è mai arrivato.

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  • COSA CERCA LA JUVE

    Ecco allora la clamorosa ipotesi de 'La Gazzetta dello Sport': e se alla fine Soulé tornasse alla Juventus?

    I bianconeri d'altronde cercano qualità tra le linee come ripetuto più volte da Luciano Spalletti, sia pubblicamente che nei vari vertici di mercato tenuti alla Continassa.

    Il sogno del tecnico era Bernardo Silva che però è sfumato insieme alla qualificazione in Champions League. Anche la prima alternativa Brahim Diaz sembra difficilmente raggiungibile dato che il nazionale marocchino vuole restare al Real Madrid e giocarsi le sue carte.

    Soulè dunque potrebbe rappresentare la classica occasione di mercato. Inoltre conosce molto bene l'ambiente, sa cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus e rappresenterebbe anche un'alternativa a Conceiçao sulla fascia destra.

  • PERCHÈ LA JUVE AVEVA CEDUTO SOULE

    Quello di Matias Soulé alla Juventus, come detto, sarebbe un ritorno abbastanza clamoroso.

    I bianconeri infatti lo avevano ceduto senza pensarci troppo proprio alla Roma nell'estate 2024 dopo una buona stagione in prestito col Frosinone.

    La Juventus era passata all'incasso senza di fatto mai puntare realmente su Soulé, che in qualche intervista aveva sottolineato di non aver sentito la giusta fiducia a Torino.

    "Ero di proprietà della Juventus e pensavo di tornare in bianconero. Durante il mercato di gennaio comunicarono che mi dovevano vendere per incassare soldi, forse a una squadra araba. Quella trattativa non si è concretizzata, ma quando sono partito per il ritiro estivo sapevo già che sarei dovuto andare via" aveva dichiarato Soulé a 'La Stampa'.

    L'argentino però alla Juventus è comunque cresciuto, partendo dalla Primavera fino al debutto in Serie A: "Sono stato cinque anni alla Juventus, ero un ragazzino sedicenne. Un passaggio che mi ha aiutato molto. Che permette a un giovane di crescere agonisticamente e umanamente in modo più graduale. Dalla Primavera alla prima squadra si notava la differenza tra le due categorie. Giocando in Serie C, in autentiche battaglie contro giocatori esperti, sono molto migliorato fisicamente e tecnicamente".

    Soulè in bianconero ha collezionato appena ventuno presenze complessive segnando un goal. E se la storia non fosse ancora finita?

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