La Juventus punta alla Champions League, ma il futuro di Allegri resta un rebus

Il tecnico ribadisce che il club gli abbia chiesto la qualificazione alla Champions come unico obiettivo, ma il suo futuro è un'incognita.

La Juventus ospita il Frosinone allo Stadium in vista del 'Lunch Match' della 26esima giornata del campionato di Serie A.

Un turno che per i bianconeri assume un valore importantissimo, visto il digiuno di vittorie che si protrae ormai da quattro partite: Madama infatti ha conquistato solo due punti, rispettivamente contro Empoli e Verona, perdendo invece contro Inter e Udinese.

In altre parole, vietato fallire. La gara contro i ciociari rappresenta un banco di prova anche per Massimiliano Allegri, chiamato a respingere le tante critiche ricevute in tempi recenti ma, soprattutto, per tornare ad inquadrare ciò che lui stesso ha definito come l'unico obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.