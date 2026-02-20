La Juventus presenta la quarta maglia: strisce orizzontali ispirate alla stagione ’96/97, l'esordio contro il Como in campionato

Il nuovo design nasce da un’operazione di recupero creativo delle rare strisce orizzontali ideate per la squadra nella stagione 1996/97, quando quel concept rimase confinato fuori dal rettangolo verde di gioco.

La Juventus, insieme ad Adidas, ha scelto di riproporlo oggi con linee pulite, proporzioni equilibrate e una semplicità essenziale, mantenendo intatta la palette bianconera e combinando l’autenticità calcistica con il linguaggio della moda contemporanea.

“Ispirandosi alla stagione 1996/97, il kit riprende una rara espressione orizzontale delle leggendarie strisce bianconere della Juventus, un concept sperimentale che esisteva al di fuori delle competizioni ufficiali e che non è mai stato visto in campo. A quasi tre decenni di distanza, quella visione ritorna” si legge nella nota ufficiale.