Juventus quarta magliaJuventus/Adidas
Alessandro De Felice

La Juventus presenta la quarta maglia: strisce orizzontali ispirate alla stagione ’96/97, l'esordio contro il Como in campionato

Nuovo kit bianconero firmato adidas e Studio Sgura, ispirato al concept del ’96/97: debutto ufficiale in Juventus-Como di sabato 20 febbraio.

Arriva dal passato l’ispirazione che ha guidato la presentazione del nuovo quarto kit della Juventus, svelato oggi dal club insieme ad Adidas e allo Studio Sgura di Giampaolo Sgura. 

il design della quarta maglia, annunciata oggi, riprende l’inedita interpretazione orizzontale delle strisce bianconere concepita nella stagione 1996/97, una soluzione sperimentale che allora non era mai arrivata in campo e che a quasi trent’anni di distanza viene tradotta in chiave moderna. 

Il nuovo quarto kit farà il suo esordio ufficiale nella gara di campionato contro il Como, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium.

  • squadra juventus quarta maglia 2025 26 16 9Juventus/Adidas

    OMAGGIO ALLA STAGIONE 1996/97

    Il nuovo design nasce da un’operazione di recupero creativo delle rare strisce orizzontali ideate per la squadra nella stagione 1996/97, quando quel concept rimase confinato fuori dal rettangolo verde di gioco.

    La Juventus, insieme ad Adidas, ha scelto di riproporlo oggi con linee pulite, proporzioni equilibrate e una semplicità essenziale, mantenendo intatta la palette bianconera e combinando l’autenticità calcistica con il linguaggio della moda contemporanea.

    “Ispirandosi alla stagione 1996/97, il kit riprende una rara espressione orizzontale delle leggendarie strisce bianconere della Juventus, un concept sperimentale che esisteva al di fuori delle competizioni ufficiali e che non è mai stato visto in campo. A quasi tre decenni di distanza, quella visione ritorna” si legge nella nota ufficiale.

  • COLLABORAZIONE TRA JUVENTUS, ADIDAS E STUDIO SGURA

    Il lancio rappresenta un nuovo capitolo del percorso condiviso con lo Studio Sgura, un dialogo creativo che dall’esposizione “Black & White” della Milan Fashion Week 2022 fino all’evento Zebra Club del 2024 ha esplorato le connessioni tra calcio, estetica e cultura visiva. 

    Per la prima volta, il linguaggio costruito tra fotografia, moda e identità di club si trasferisce direttamente sul campo da gioco.

  • yildiz juventus quarta maglia 2025 26 16 9Juventus/Adidas

    MANICHE LUNGHE E COSTRUZIONE POLO

    “Il design unisce passato e presente attraverso linee pulite, proporzioni equilibrate e una semplicità essenziale. Rimanendo fedele alla palette bianconera, il kit fonde l'autenticità calcistica con la sensibilità della moda contemporanea, integrandosi perfettamente tra performance e lifestyle.

    La maglia viene lanciata nella versione a manica lunga e presenta una base con costruzione polo, che bilancia comfort, struttura e carattere”.

  • LA JUVENTUS QUANDO GIOCA CON LA NUOVA MAGLIA

    Accanto alla maglia da gara, la Juventus ha confermato la disponibilità di una linea lifestyle coordinata, pensata per riflettere l’identità bianconera anche lontano dal campo e mantenere coerenza con la visione estetica del progetto. 

    La collezione sarà acquistabile dal 20 febbraio, quando il kit debutterà in occasione di Juventus-Como, gara valida per la 26esima giornata di Serie A e in programma all’Allianz Stadium di Torino.

