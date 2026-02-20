La Juventus presenta la quarta maglia: strisce orizzontali ispirate alla stagione ’96/97, l'esordio contro il Como in campionato

Arriva dal passato l’ispirazione che ha guidato la presentazione del nuovo quarto kit della Juventus, svelato oggi dal club insieme ad Adidas e allo Studio Sgura di Giampaolo Sgura.
CLICCA QUI PER ACQUISTARE LA NUOVA QUARTA MAGLIA DELLA JUVENTUS
il design della quarta maglia, annunciata oggi, riprende l’inedita interpretazione orizzontale delle strisce bianconere concepita nella stagione 1996/97, una soluzione sperimentale che allora non era mai arrivata in campo e che a quasi trent’anni di distanza viene tradotta in chiave moderna.
Il nuovo quarto kit farà il suo esordio ufficiale nella gara di campionato contro il Como, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium.