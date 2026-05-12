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Kit Home Juventus 2026 2027
Alessandro De Felice

La Juventus presenta la nuova maglia Home 2026/27: tornano il colletto polo e le iconiche strisce bianconere rivisitate con dettagli dorati

Serie A
Juventus

Le iconiche strisce bianconere vengono reinterpretate in chiave moderna con dettagli dorati, colletto polo e tecnologia CLIMACOOL+.

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Giorno di presentazioni ufficiali alla Juventus. La società bianconero ha svelato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2026/27.

Il nuovo kit rappresenta una reinterpretazione moderna dei simboli storici del club bianconero, con l’obiettivo di unire identità, eleganza e innovazione tecnica.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, la nuova divisa nasce con l’intento di coniugare “radici profonde” e “sguardo rivolto al futuro”, mantenendo al centro le tradizionali strisce bianche e nere che da generazioni identificano la squadra torinese.


  • LE STRISCE BIANCONERE RIVISITATE

    Il cuore del nuovo Home Kit 2026/27 è rappresentato dalla rivisitazione delle celebri strisce verticali bianconere. Il design introduce una geometria più precisa e una spaziatura pulita.

    Una scelta stilistica che ha come obiettivo quello di offrire un’immagine “audace e sicura di sé”, pensata per adattarsi al calcio contemporaneo senza perdere il legame con la tradizione del club.

    La nuova maglia vuole richiamare l’estetica delle divise storiche della squadra, reinterpretandola attraverso lavorazioni moderne e dettagli premium.

    L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il kit attuale oggi come ai tempi dei primi successi europei della Juventus.

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  • IL RITORNO DEL COLLETTO POLO E I DETTAGLI DORATI

    Tra gli elementi più distintivi della nuova maglia spicca il ritorno del classico colletto a polo. Nella nota ufficiale, Adidas e Juventus evidenziano come questa scelta si ispiri alle storiche divise indossate dalle leggende bianconere, rafforzando quell’eleganza che da sempre accompagna l’immagine del club.

    A completare il design della Home 2026/27 ci sono le finiture dorate applicate allo stemma della Juventus, al logo adidas performance e alla numerazione dei giocatori.

    Anche il resto del kit segue questa linea estetica: i pantaloncini bianchi presentano dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, mentre i calzettoni bianchi sono rifiniti con inserti neri e oro, creando un look “inconfondibilmente bianconero”.


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  • TECNOLOGIA CLIMACOOL+ E MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI

    La nuova maglia non punta soltanto sull’estetica. Adidas, nella presentazione ufficiale, ha spiegato che il kit è stato progettato per garantire elevate prestazioni in campo grazie all’utilizzo di tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D, studiati per adattarsi al corpo e migliorare comfort, vestibilità e libertà di movimento.

    La novità principale sul piano tecnico è rappresentata dall’introduzione della tecnologia adidas CLIMACOOL+, sviluppata per ottimizzare la gestione della traspirazione.

    La maglia integra zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per aumentare il flusso d’aria e mantenere i giocatori freschi e asciutti durante tutta la partita.


  • DA QUANDO È IN VENDITA E DOVE ACQUISTARLA

    Adidas e Juventus hanno comunicato che il nuovo Kit Home 2026/27 è disponibile da oggi negli Juventus Official Store, nei punti vendita adidas selezionati e online sul sito ufficiale adidas dedicato alla Juventus e sullo store ufficiale del club.

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