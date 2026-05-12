La Juventus presenta la nuova maglia Home 2026/27: tornano il colletto polo e le iconiche strisce bianconere rivisitate con dettagli dorati

La nuova maglia non punta soltanto sull’estetica. Adidas, nella presentazione ufficiale, ha spiegato che il kit è stato progettato per garantire elevate prestazioni in campo grazie all’utilizzo di tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D, studiati per adattarsi al corpo e migliorare comfort, vestibilità e libertà di movimento.

La novità principale sul piano tecnico è rappresentata dall’introduzione della tecnologia adidas CLIMACOOL+, sviluppata per ottimizzare la gestione della traspirazione.

La maglia integra zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per aumentare il flusso d’aria e mantenere i giocatori freschi e asciutti durante tutta la partita.



