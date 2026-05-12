La Juventus presenta la nuova maglia Home 2026/27: tornano il colletto polo e le iconiche strisce bianconere rivisitate con dettagli dorati

Giorno di presentazioni ufficiali alla Juventus. La società bianconero ha svelato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2026/27.
Il nuovo kit rappresenta una reinterpretazione moderna dei simboli storici del club bianconero, con l’obiettivo di unire identità, eleganza e innovazione tecnica.
Come spiegato nel comunicato ufficiale, la nuova divisa nasce con l’intento di coniugare “radici profonde” e “sguardo rivolto al futuro”, mantenendo al centro le tradizionali strisce bianche e nere che da generazioni identificano la squadra torinese.