La Juventus pensa a Brahim Diaz? I bianconeri cercano qualità: la richiesta di Spalletti sul mercato è chiara

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso, Spalletti era stato molto chiaro.

"Ci manca un po' di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti. Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello strettoperché poi davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa. Se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocata aumentando il nervosismo e le difficoltà" ha sottolineato l'allenatore della Juventus.

Le parole di Spalletti sono così sembrate una sorta di appello alla società in vista della prossima sessione di mercato. E la Juventus sarebbe pronta ad accontentarlo.