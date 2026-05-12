La Juventus pensa a Brahim Diaz? I bianconeri cercano qualità: la richiesta di Spalletti sul mercato è chiara

In attesa di sapere se la Juventus giocherà o meno in Champions League, le richieste di Spalletti in vista della prossima stagione sono chiarissime.
L'allenatore bianconero sarà il punto fermo del nuovo corso bianconero. E in queste settimane sta mandando segnali alla società per il prossimo mercato.
Spalletti, oltre alla conferma di Vlahovic o all'acquisto di un vero numero 9, ha espressamente chiesto giocatori che abbiano qualità nello stretto.
Trequartista, centrocampista o seconda punta poco cambia per il tecnico che vuole qualcuno in grado di aprire le difese avversarie.