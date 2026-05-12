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Brahim DiazGetty Images
Lelio Donato

La Juventus pensa a Brahim Diaz? I bianconeri cercano qualità: la richiesta di Spalletti sul mercato è chiara

Calciomercato
Juventus

Spalletti ha chiesto giocatori in grado di assicurare qualità nello stretto, il sogno della Juventus resta Bernardo Silva. Ma l'ex Milan potrebbe lasciare il Real Madrid e i bianconeri ci pensano.

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In attesa di sapere se la Juventus giocherà o meno in Champions League, le richieste di Spalletti in vista della prossima stagione sono chiarissime.

L'allenatore bianconero sarà il punto fermo del nuovo corso bianconero. E in queste settimane sta mandando segnali alla società per il prossimo mercato.

Spalletti, oltre alla conferma di Vlahovic o all'acquisto di un vero numero 9, ha espressamente chiesto giocatori che abbiano qualità nello stretto.

Trequartista, centrocampista o seconda punta poco cambia per il tecnico che vuole qualcuno in grado di aprire le difese avversarie.

  • COSA HA CHIESTO SPALLETTI

    Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso, Spalletti era stato molto chiaro.

    "Ci manca un po' di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti. Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello strettoperché poi davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa. Se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocata aumentando il nervosismo e le difficoltà" ha sottolineato l'allenatore della Juventus.

    Le parole di Spalletti sono così sembrate una sorta di appello alla società in vista della prossima sessione di mercato. E la Juventus sarebbe pronta ad accontentarlo.

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  • IL SOGNO BERNARDO SILVA

    Il sogno neppure troppo segreto della Juventus risponde al nome di Bernardo Silva.

    Dopo aver annunciato ufficialmente l'addio al Manchester City al termine di questa stagione, il portoghese è entrato nel mirino di diversi club.

    Tra questi c'è sicuramente quello bianconero che vorrebbe costruire intorno a lui una squadra in grado fin da subito di tornare a competere per lo Scudetto.

    Bernardo Silva vorrebbe definire il suo futuro prima di partire per i Mondiali e per convincerlo sarebbe fondamentale centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

    Anche perché sullo sfondo c'è la possibile concorrenza del Barcellona, che garantirebbe al portoghese di avvicinarsi a casa oltre che la possibilità di continuare a coltivare ambizioni di altissimo livello.

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  • BRAHIM DIAZ ALTERNATIVA PER LA JUVENTUS?

    Nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Bernardo Silva, la Juventus sta valutando varie alternative.

    Una di queste porta dritto a Madrid dove potrebbe liberarsi Brahim Diaz. Il nazionale marocchino ha un contratto in scadenza nel 2027 e non dovrebbe essere centrale nel nuovo progetto che nascerà questa estate.

    Ecco perché l'addio al Real non è da escludere. La Juventus, secondo 'Tuttosport', sarebbe pronta ad approfittarne per riportare in Italia un giocatore che già ben conosce la Serie A dopo le due stagioni trascorse nel nostro campionato con la maglia del Milan.

    Brahim Diaz deve ancora compiere 27 anni ed è dunque nel pieno della maturità calcistica. Inoltre nell'ambito dell'eventuale trattativa potrebbe rientrare anche il giovane attaccante Gonzalo Garcia, che piace moltissimo alla Juventus.

  • Brahim Diaz Milan NapoliGetty Images

    GLI ANNI DI BRAHIM DIAZ AL MILAN

    Ma come erano andate le stagioni di Brahim Diaz al Milan?

    Il talento marocchino ha vestito la maglia rossonera per 124 volte in tutte le competizioni segnando 18 goal e fornendo 15 assist.

    Brahim Diaz inoltre è stato grande protagonista soprattutto nella stagione 2021/22, ovvero quella dello Scudetto rossonero sotto la guida di Stefano Pioli.

    Divenuto il trequartista titolare del Milan, Brahim Diaz diventa anche il primo Under 23 ad aver vinto Serie A, Liga e Premier League grazie al suo breve passaggio nel Manchester City.

    Nel giugno 2023 però il Real Madrid decide di riportarlo alla base da dove ora potrebbe definitivamente partire. Destinazione Juventus?

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