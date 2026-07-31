La Juventus ora deve vendere, Conceiçao verso la cessione dopo l'acquisto di Alajbegovic: perché i bianconeri possono sacrificare il portoghese

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Dall'emergenza all'abbondanza. In poche ore la Juventus ha piazzato un doppio colpo in attacco.
Oltre al ritorno di Randal Kolo Muani, per cui come ha confermato Carnevali i bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli col PSG, a Torino arriverà anche Kerim Alajbegovic.
Ovvio però che adesso qualcuno lì davanti dovrà partire e tra i maggiori indiziati secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe Francisco Conceiçao, ovvero uno dei pochi a salvarsi nell'ultima deludente stagione.
Ma perché la Juventus pensa di sacrificare il portoghese?