La Juventus ora deve vendere, Conceiçao verso la cessione dopo l'acquisto di Alajbegovic: perché i bianconeri possono sacrificare il portoghese

La Juventus, intanto, si è di fatto già assicurata il sostituto di Conceiçao con l'acquisto di Kerim Alajbegovic.

Carnevali d'altronde è stato chiaro nello spiegare i motivi per cui i bianconeri hanno deciso di investire circa 35 milioni di euro sul talento bosniaco che voleva mezza Europa.

"Alajbegovic? Con lui siamo un po' più indietro, ma ci stiamo lavorando. È un investimento importante, ma una società come la Juve deve pensare anche al futuro. Lui è 2007 e ha le caratteristiche che cerchiamo" ha dichiarato Carnevali.

Caratteristiche che per certi versi sono molto simili a quelle di Conceiçao, anche se rispetto al portoghese Alajbegovic è cinque anni più giovane e può giocare in più posizioni.

Certo il bosniaco avrà bisogno di un naturale periodo di ambientamento nel calcio italiano, dopo l'ottima stagione trascorsa in prestito al Salisburgo e l'exploit ai Mondiali.



