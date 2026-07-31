Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Conceicao JuventusGetty Images
Lelio Donato

La Juventus ora deve vendere, Conceiçao verso la cessione dopo l'acquisto di Alajbegovic: perché i bianconeri possono sacrificare il portoghese

Calciomercato
Juventus

Carnevali ha confermato il doppio colpo in attacco dove tornerà Kolo Muani e arriverà Alajbegovic, che dovrebbe prendere il posto di Francisco Conceiçao. La Juventus deve fare cassa e potrebbe sacrificare il portoghese che ha molto mercato.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Dall'emergenza all'abbondanza. In poche ore la Juventus ha piazzato un doppio colpo in attacco.

Oltre al ritorno di Randal Kolo Muani, per cui come ha confermato Carnevali i bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli col PSG, a Torino arriverà anche Kerim Alajbegovic.

Ovvio però che adesso qualcuno lì davanti dovrà partire e tra i maggiori indiziati secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe Francisco Conceiçao, ovvero uno dei pochi a salvarsi nell'ultima deludente stagione.

Ma perché la Juventus pensa di sacrificare il portoghese?

  • UN SACRIFICIO NECESSARIO

    In realtà, almeno inizialmente, la volontà della Juventus era quella di sacrificare altri giocatori e trattenere Conceiçao.

    Tra i maggiori indiziati veniva dato ad esempio Khephren Thuram. Il francese non ha convinto del tutto Spalletti, dunque davanti ad una buona offerta i bianconeri lo avrebbero ceduto senza pensarci troppo.

    Offerta che però non è mai arrivata anche perché attualmente Thuram è alle prese con un problema fisico che sta condizionando la sua preparazione e lo terrà fuori ancora per qualche settimana.

    Non ci sono offerte concrete neppure per altri due giocatori ritenuti sacrificabili da Spalletti, ovvero Gleison Bremer e Andrea Cambiaso.

    Da qui la necessità di fare cassa con uno dei pochi calciatori bianconeri che ha mercato. E che potrebbe garantire gli introiti necessari per rispettare il settlement agreement con l'UEFA.

    • Pubblicità

  • QUANTO COSTA E DOVE PUÒ ANDARE CONCEICAO

    Il sacrificabile è così diventato Francisco Conceiçao.

    La Juventus, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe già comunicato a Jorge Mendes che il suo assistito è sul mercato.

    I bianconeri contano di incassare dalla cessione del portoghese almeno 40-50 milioni di euro. Ma dove potrebbe andare Conceiçao?

    L'esterno piace molto in Premier League, con Manchester United e Liverpool pronte ad avanzare un'offerta alla Juventus.

    La società attende e spera di passare presto all'incasso per poi definire le altre operazioni in entrata chieste da Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ALAJBEGOVIC MOSSA PER IL FUTURO

    La Juventus, intanto, si è di fatto già assicurata il sostituto di Conceiçao con l'acquisto di Kerim Alajbegovic.

    Carnevali d'altronde è stato chiaro nello spiegare i motivi per cui i bianconeri hanno deciso di investire circa 35 milioni di euro sul talento bosniaco che voleva mezza Europa.

    "Alajbegovic? Con lui siamo un po' più indietro, ma ci stiamo lavorando. È un investimento importante, ma una società come la Juve deve pensare anche al futuro. Lui è 2007 e ha le caratteristiche che cerchiamo" ha dichiarato Carnevali.

    Caratteristiche che per certi versi sono molto simili a quelle di Conceiçao, anche se rispetto al portoghese Alajbegovic è cinque anni più giovane e può giocare in più posizioni.

    Certo il bosniaco avrà bisogno di un naturale periodo di ambientamento nel calcio italiano, dopo l'ottima stagione trascorsa in prestito al Salisburgo e l'exploit ai Mondiali.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • I NUMERI DI CONCEICAO ALLA JUVENTUS

    Ma come sono andate le due stagioni di Francisco Conceiçao alla Juventus?

    Il portoghese era arrivato nell'estate del 2024 in prestito oneroso per 10 milioni di euro, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Porto un anno fa per circa 32 milioni di euro tra parte fissa e oneri accessori. Il tutto per un investimento complessivo che ha sfondato quota 40 milioni.

    Conceiçao d'altronde è stato tra i pochissimi a salvarsi nel grigiore generale delle ultime stagioni bianconere. Anche se sotto il profilo realizzativo non ha dato il contributo che ci si attende da un giocatore della sua qualità.

    Sono stati appena sei i goal realizzati in 57 presenze solo in campionato. Mentre considerando anche le altre competizioni il bottino di Conceiçao sale a undici in 82 presenze, a cui vanno aggiunti undici assist.

    Tanto per fare un paragone col suo possibile sostituto, la percentuale realizzativa di Alajbegovic secondo i dati Opta è nettamente superiore rispetto a quella di Conceiçao: 10.2 contro 4.1. Inoltre il bosniaco centra maggiormente la porta: 60,7% nello specchio contro 51,1%.

    Numeri che evidentemente hanno convinto la Juventus a puntare su Alajbegovic e sacrificare il portoghese.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Juventus crest
Juventus
JUV
Nizza crest
Nizza
NCE