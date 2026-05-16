La Juventus insegue il sogno Bernardo Silva: il portoghese deciderà prima dei Mondiali, il fattore decisivo per la scelta

Il sogno della Juventus può diventare realtà in poche settimane. Ma molto, se non tutto, passa dalle ultime due giornate di campionato.
Bernardo Silva ha ormai da tempo annunciato l'addio al Manchester City e avrebbe aperto le porte ad un futuro in Serie A, dove la squadra più interessata è quella bianconera.
Il portoghese però ha fretta di chiudere l'accordo col suo prossimo club prima di partire per i Mondiali. E soprattutto vuole ancora competere ad altissimi livelli.
Ecco perché le ultime giornate di campionato potrebbero risultare decisive per il matrimonio tra Juventus e Bernardo Silva. In un senso o nell'altro.