La Juventus insegue il sogno Bernardo Silva: il portoghese deciderà prima dei Mondiali, il fattore decisivo per la scelta

Nelle ultime ore, Bernardo Silva ha rilasciato un'intervista a Canal 11:

"Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento e non adesso. Poi non so se mi rivorranno ancora. In ogni caso voglio decidere quale sarà il mio prossimo club prima dei Mondiali, vorrei arrivare in Portogallo avendo già definito il mio futuro".

Ai microfoni di The Athletic, Bernardo Silva ha aggiunto:

"Ho un’idea e preferenza (per il prossimo club), ma vedremo cosa succederà. Il Barcellona potrebbe essere una destinazione? Non voglio parlare di nomi. Non so dove sarò, voglio godermi le mie ultime partite al City, parlerò con il mio agente il 25, il giorno dopo la partita contro l’Aston Villa”.

Il portoghese prosegue:

“Prossime sfide? Trovare qualcosa dove mi senta ancora competitivo, dove possa giocare al massimo livello, che è ciò che voglio ancora fare, e dove la mia famiglia sia felice. Sono una parte molto importante della mia vita. Mia figlia sta per compiere tre anni e mia moglie è di nuovo incinta, quindi a ottobre avremo un secondo figlio”: