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Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

La Juventus insegue il sogno Bernardo Silva: il portoghese deciderà prima dei Mondiali, il fattore decisivo per la scelta

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Bernardo Silva sarebbe il preferito di Spalletti per aggiungere qualità alla Juventus sulla trequarti, il portoghese ha fretta di definire il suo futuro. Ma molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

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Il sogno della Juventus può diventare realtà in poche settimane. Ma molto, se non tutto, passa dalle ultime due giornate di campionato.

Bernardo Silva ha ormai da tempo annunciato l'addio al Manchester City e avrebbe aperto le porte ad un futuro in Serie A, dove la squadra più interessata è quella bianconera.

Il portoghese però ha fretta di chiudere l'accordo col suo prossimo club prima di partire per i Mondiali. E soprattutto vuole ancora competere ad altissimi livelli.

Ecco perché le ultime giornate di campionato potrebbero risultare decisive per il matrimonio tra Juventus e Bernardo Silva. In un senso o nell'altro.

  • COSA HA DETTO BERNARDO SILVA SUL FUTURO

    In un'intervista rilasciata a 'Canal 11', Bernardo Silva ha dettato i tempi per definire il suo futuro. E messo fretta alle tante pretendenti, Juventus compresa.

    "Voglio risolvere la situazione prima dell’inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro" ha chiarito il centrocampista lusitano.

    Bernardo Silva ha invece escluso un ritorno in patria: "Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento e non adesso. Poi non so se mi rivorranno ancora. Ci sono stati dei contatti per verificare se questa potesse essere l’occasione, ma non penso sia il momento".


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  • BERNARDO SILVA VUOLE RESTARE IN EUROPA

    Non solo il ritorno al Benfica, Bernardo Silva per il suo futuro avrebbe scartato anche altre ipotesi.

    Il portoghese, 32 anni da compiere ad agosto, non si sente ancora pronto ad emigrare lontano dall'Europa nonostante le ricche offerte pervenute da MLS e Saudi Pro League.

    L'intenzione di Bernardo Silva insomma sarebbe quella di continuare a giocare in uno dei principali campionati del nostro continente.

    Una volontà che permette alla Juventus di continuare a sognare il colpaccio, anche se la concorrenza non manca.

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  • "FUTURO? HO UN'IDEA E UNA PREFERENZA"

    Nelle ultime ore, Bernardo Silva ha rilasciato un'intervista a Canal 11:

    "Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma in un altro momento e non adesso. Poi non so se mi rivorranno ancora. In ogni caso voglio decidere quale sarà il mio prossimo club prima dei Mondiali, vorrei arrivare in Portogallo avendo già definito il mio futuro".

    Ai microfoni di The Athletic, Bernardo Silva ha aggiunto:

    "Ho un’idea e preferenza (per il prossimo club), ma vedremo cosa succederà. Il Barcellona potrebbe essere una destinazione? Non voglio parlare di nomi. Non so dove sarò, voglio godermi le mie ultime partite al City, parlerò con il mio agente il 25, il giorno dopo la partita contro l’Aston Villa”.

    Il portoghese prosegue:

    “Prossime sfide? Trovare qualcosa dove mi senta ancora competitivo, dove possa giocare al massimo livello, che è ciò che voglio ancora fare, e dove la mia famiglia sia felice. Sono una parte molto importante della mia vita. Mia figlia sta per compiere tre anni e mia moglie è di nuovo incinta, quindi a ottobre avremo un secondo figlio”:

  • LE CONCORRENTI DELLA JUVENTUS PER BERNARDO SILVA

    Il principale pericolo nella corsa a Bernardo Silva, che si libera a parametro zero dal Manchester City, si chiama sempre Barcellona.

    La società catalana ha appeal internazionale sicuramente superiore alla Juventus in questo momento storico e potrebbe garantire a Bernardo Silva di competere ad altissimi livelli anche in Champions League.

    Da non trascurare neppure il fattore clima, molto simile a quello di Lisbona che tanto è mancato a Bernardo Silva durante gli anni a Manchester.

    Il Barcellona però non può operare liberamente sul mercato a causa dei soliti paletti finanziari de LaLiga, dunque difficilmente riuscirebbe a chiudere l'operazione in tempi brevi come richiesto dal portoghese.

    L'altra società europea attualmente interessata a Bernardo Silva sarebbe il Galatasaray.


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  • L'OFFERTA DELLA JUVENTUS E IL FATTORE CHAMPIONS

    La Juventus intanto prosegue nel suo pressing asfissiante per regalare Bernardo Silva a Spalletti.

    Il tecnico bianconero d'altronde ha pubblicamente chiesto un giocatore di qualità in grado di portare scompiglio a ridosso dell'area avversaria. Ovvero esattamente l'identikit del campione portoghese.

    Per convincere Bernardo Silva a vestire la maglia della Juventus però servirà uno sforzo economico importante, visto che attualmente guadagna 10 milioni di euro netti a stagione.

    Comolli pur di portarlo a Torino secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe disposto ad offrire un biennale da circa 8 milioni, bonus compresi.

    Ma il fattore decisivo per coronare il sogno Bernardo Silva potrebbe arrivare dal campo. La qualificazione alla prossima Champions League, infatti, sarà probabilmente determinante per ottenere una risposta positiva dal portoghese.

    Una volta centrato l'obiettivo, quindi, la Juventus proverebbe a sferrare l'assalto decisivo. In caso contrario il sogno Bernardo Silva sembra destinato a restare tale.

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