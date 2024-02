La Juventus ha scoperto Alcaraz: tra il finale di stagione e un riscatto "impossibile"

Positivo a Verona, l'argentino può dare nuova linfa a una Juve in crisi. Ma il suo acquisto a titolo definitivo rimane proibitivo: 50 milioni.

-4 da Juventus-Frosinone. Tempo di scelte, forse tempo di cambiamenti. Dal tridente di cui tanto si è parlato nelle ultime ore, ma del quale Massimiliano Allegri non sarebbe convinto, a possibili modifiche nella formazione iniziale.

Non ci sarà Danilo, intanto: si è infortunato a Verona e ne avrà per un bel po'. Al suo posto dentro Alex Sandro, pronto a piazzarsi sul centro-sinistra.

E poi, attenzione a Carlos Alcaraz. Lui sì potrebbe rappresentare la possibile novità di Allegri in vista del match di domenica a pranzo. Per l'ex centrocampista del Southampton, entrato con il piglio giusto sabato a Verona, si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto in Serie A e con i bianconeri.