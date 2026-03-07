La Juventus ha ritrovato il suo trascinatore: quando Yildiz brilla i bianconeri cambiano volto

Serviva una vittoria alla Juventus per interrompere un digiuno durato oltre un mese in campionato e la vittoria la compagine bianconera l’ha ritrovata nel ventottesimo turno di Serie A contro il Pisa.
Un successo rotondo, così come confermato dal 4-0 finale, ma frutto soprattutto di una prestazione in crescendo, dopo un primo tempo nel quale gli ospiti erano riusciti a difendersi con buon ordine.
Le reti che sono valse tre punti importanti sono arrivate tutte nella ripresa, quando in cattedra è salito l’uomo più atteso: Kenan Yildiz.
Il gioiello turco non solo ha confezionato l’assist per il momentaneo 1-0 siglato da Cambiasso, ma dopo lungo tempo è tornato ad apporre la sua firma sul tabellino dei marcatori.