La Juventus ha ritrovato il suo trascinatore: quando Yildiz brilla i bianconeri cambiano volto

Kenan Yildiz, come la Juve d’altronde, contro il Pisa ha impiegato un po’ di tempo ad ingranare, ma una volta che ha cambiato passo il volto della partita è completamente cambiato.

Ha letteralmente trascinato la sua squadra alla vittoria e lo ha fatto dopo che Spalletti ha deciso di sostituire David, accentrando la sua posizione.

È lui l’elemento che garantisce fantasia e qualità al reparto avanzato ed è parso ancora una volta evidente che quando lui inizia a brillare è tutta la Juventus ad accendersi.

Una prestazione (salutata con una standing ovation da parte di tutto lo Stadium al momento dell'uscita dal campo), la sua, che cancella quelle un po’ opache degli ultimi tempi e che lo rilancia tra le stelle di prima grandezza di questa Serie A e non solo.

D’altronde, tra i giocatori nati nel 2005 e che militano nei cinque maggiori campionati europei, è uno dei soli tre, insieme a Yamal e Diomande, ad aver raggiunto (e superato) la soglia dei cinque goal accompagnati da cinque assist.

La Juventus ha ritrovato il suo gioiello e lo ha fatto nel momento più importante della stagione.