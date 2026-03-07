Goal.com
Kenan Yildiz Juventus Pisa Serie AGetty
Leonardo Gualano

La Juventus ha ritrovato il suo trascinatore: quando Yildiz brilla i bianconeri cambiano volto

Kenan Yildiz ha trascinato la Juventus nella sfida vinta con il Pisa: per il gioiello bianconero, un assist e un gran goal.

Serviva una vittoria alla Juventus per interrompere un digiuno durato oltre un mese in campionato e la vittoria la compagine bianconera l’ha ritrovata nel ventottesimo turno di Serie A contro il Pisa.

Un successo rotondo, così come confermato dal 4-0 finale, ma frutto soprattutto di una prestazione in crescendo, dopo un primo tempo nel quale gli ospiti erano riusciti a difendersi con buon ordine.

Le reti che sono valse tre punti importanti sono arrivate tutte nella ripresa, quando in cattedra è salito l’uomo più atteso: Kenan Yildiz.

Il gioiello turco non solo ha confezionato l’assist per il momentaneo 1-0 siglato da Cambiasso, ma dopo lungo tempo è tornato ad apporre la sua firma sul tabellino dei marcatori.

  • UN ASSIST CHE MANCAVA DA GENNAIO

    La Juventus è riuscita a sbloccare una partita che rischiava di farsi complicata al 54’, quando è stato Cambiaso a trafiggere Nicolas con un colpo di testa dalla corta distanza.

    Un goal prezioso che ha reso il discorso in discesa e per il quale grandi meriti vanno dati proprio a Kenan Yildiz.

    Il gioiello bianconero, servito in area di rigore da Conceiçao, è stato bravissimo, da posizione defilata e di prima intenzione, a far partire un cross morbido verso il secondo palo, dove era appostato il compagno di squadra che non ha dovuto far altro che spingere il pallone in una porta ormai sguarnita.

    Per Yildiz si è trattato del sesto assist in campionato, il primo dallo scorso 3 gennaio: in quell’occasione si giocava Juventus-Lecce e servì, questa volta dalla sinistra, un passaggio decisivo per McKennie che poi segnò il goal che valse il definitivo 1-1.

  • Yildiz Conceicao JuventusGetty Images

    LA RETE DI YILDIZ CONTRO IL PISA

    Yildiz, in occasione della sfida con il Pisa, è anche tornato a trovare la via della rete e lo ha fatto a modo suo: segnando un goal d’autore.

    Al 74’, quando il risultato vedeva i bianconeri avanti di due reti, servito al limite dell’area di rigore ancora da Conceiçao, ha stoppato il pallone di sinistro, è rientrato sul destro mandando fuori tempo il diretto marcatore ed ha fatto partire una conclusione verso il palo più lontano, dove Nicolas non poteva proprio arrivare.

    Una rete con la quale ha di fatto chiuso definitivamente i giochi con largo anticipo, che è stata un compendio di tutte le sue straordinarie qualità.

    Tanta forza e precisione per un goal fortemente voluto e che inseguiva da tempo.

  • NON SEGNAVA DA SETTE PARTITE

    Segnando contro il Pisa, Yildiz ha interrotto un digiuno che, anche in questo caso, si protraeva da gennaio.

    Il numero 10 bianconero non era riuscito infatti a trovare la via della rete nelle precedenti sette partite, se si considerano anche quelle di Champions League.

    Per il suo ultimo goal, prima di quello che poi sarebbe diventato il suo nono in stagione ed ottavo in campionato, bisognava infatti tornare ancora a gennaio e più precisamente al 25 quando, al 77’ di Juve-Napoli, trafisse Meret con un tocco ravvicinato di destro, dopo essere stato servito in velocità da Miretti.

  • Kenan Yildiz Juventus Pisa Serie AGetty

    QUANDO BRILLA LUI, LA JUVE SI ACCENDE

    Kenan Yildiz, come la Juve d’altronde, contro il Pisa ha impiegato un po’ di tempo ad ingranare, ma una volta che ha cambiato passo il volto della partita è completamente cambiato.

    Ha letteralmente trascinato la sua squadra alla vittoria e lo ha fatto dopo che Spalletti ha deciso di sostituire David, accentrando la sua posizione.

    È lui l’elemento che garantisce fantasia e qualità al reparto avanzato ed è parso ancora una volta evidente che quando lui inizia a brillare è tutta la Juventus ad accendersi.

    Una prestazione (salutata con una standing ovation da parte di tutto lo Stadium al momento dell'uscita dal campo), la sua, che cancella quelle un po’ opache degli ultimi tempi e che lo rilancia tra le stelle di prima grandezza di questa Serie A e non solo.

    D’altronde, tra i giocatori nati nel 2005 e che militano nei cinque maggiori campionati europei, è uno dei soli tre, insieme a Yamal e Diomande, ad aver raggiunto (e superato) la soglia dei cinque goal accompagnati da cinque assist.

    La Juventus ha ritrovato il suo gioiello e lo ha fatto nel momento più importante della stagione.

