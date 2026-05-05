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Damien Comolli JuventusGetty Images
Lelio Donato

La Juventus fuori dalla Champions potrebbe portare un'altra rivoluzione: Comolli a rischio, pesano gli errori sul mercato

Serie A
Juventus

I bianconeri devono difendere il posto nella prossima Champions da cui dipende un pezzo di futuro per la Juventus. E tra i primi a rischiare ci sarebbe Damien Comolli, le cui scelte estive non hanno pagato.

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La Serie A deve ancora emettere alcuni importantissimi verdetti nelle ultime tre giornate.

Uno di questi riguarda ovviamente la corsa Champions League che vede in lizza Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como in rigoroso ordine di classifica attuale.

Chi fallirà l'obiettivo rischia di compromettere almeno in parte anche il prossimo futuro, dato che dovrà rinunciare ai ricchi introiti ma anche all'appeal internazionale che la Champions garantisce in sede di mercato.

Per quanto riguarda la Juventus la mancata qualificazione potrebbe comportare un'altra mezza rivoluzione a livello dirigenziale dove la posizione di Damien Comolli, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non sarebbe più così solida.

  • IL PRIMO ANNO ALLA JUVENTUS

    Damien Comolli è stato nominato amministratore delegato della Juventus solo da pochi mesi, precisamente a novembre 2025.

    Il dirigente francese ha così sostituito Maurizio Scanavino, che aveva ricoperto la carica nell'ultimo triennio dopo l'addio di Andrea Agnelli e della vecchia dirigenza.

    Comolli fa parte dunque del Consiglio di Amministrazione della Juventus e sembrava godere della massima fiducia di John Elkann, che aveva affidato a lui la ricostruzione dopo la rottura con Cristiano Giuntoli.

    Lo scorso giugno infatti era stato indicato come direttore generale e c'è proprio Comolli dietro le principali scelte di mercato operate dalla Juventus in estate.

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  • UN MERCATO SBAGLIATO

    Proprio il mercato sarebbe tra i principali capi d'accusa nei confronti di Comolli, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe chiamato a rispondere delle sue scelte.

    Pesa soprattutto il clamoroso flop di Lois Openda, acquistato nelle ultimissime ore dopo il fallimento della trattativa col PSG per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Un flop che costerà alla Juventus più di quaranta milioni di euro.

    Non ha pagato neppure l'ingaggio di Jonathan David, anche se almeno in questo caso il canadese è arrivato a parametro zero e dunque dalla sua eventuale cessione sarà possibile ottenere una cospicua plusvalenza.

    Tra i giocatori arrivati in estate Joao Mario è stato ceduto già a gennaio in prestito al Bologna, mentre Zhegrova (pagato 14 milioni al Lille dopo un lungo stop causa pubalgia) non ha praticamente mai giocato titolare e non ha fin qui segnato goal o fornito assist.

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  • CHIELLINI E SPALLETTI PUNTI FERMI

    Certo l'eventuale addio di Comolli dopo dodici mesi avrebbe del clamoroso, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' non sarebbe da escludere.

    Di certo l'eventuale mancata qualificazione in Champions League porterà a serie riflessioni anche sulla figura dell'amministratore delegato che potrebbe essere il primo a pagare. Ma non l'unico.

    Gli unici punti fermi ad oggi si chiamano Giorgio Chiellini e Luciano Spalletti: il primo avrà sempre più voce in capitolo anche nelle scelte sportive, mentre il secondo sarà il tecnico bianconero con o senza quarto posto.

    Toccherà a loro insomma ricostruire una Juventus in grado di tornare davvero a competere ad alti livelli. Ma farlo senza i milioni della Champions risulterebbe molto più difficile. Così come evitare dolorosi sacrifici sul mercato.

  • BIG A RISCHIO CESSIONE

    Già perché se la Juventus non dovesse centrare l'obiettivo minimo, i conti rischierebbero seriamente di non tornare. E potrebbe rendersi necessaria almeno la cessione di un big.

    Tra i principali indiziati ci sono Andrea Cambiaso, Gleison Bremer e Khephren Thuram. Ma occhio anche alla situazione di Francisco Conceiçao che piace molto in Premier League.

    Sembra invece difficile che la Juventus decida di rinunciare a Kenan Yildiz dopo il recente rinnovo e la scelta di costruire intorno al talento del turco la squadra del futuro.

    La speranza dei bianconeri, ovviamente, è quella di qualificarsi in Champions League per mantenere i pezzi grossi, magari aggiungendone di altri.

    I nomi che piacciono a Spalletti sono soprattutto due: Alisson e Bernardo Silva, ovvero giocatori di grande esperienza internazionale che possano fare crescere i tanti giovani già presenti in rosa.

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