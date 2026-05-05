La Juventus fuori dalla Champions potrebbe portare un'altra rivoluzione: Comolli a rischio, pesano gli errori sul mercato

Proprio il mercato sarebbe tra i principali capi d'accusa nei confronti di Comolli, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe chiamato a rispondere delle sue scelte.

Pesa soprattutto il clamoroso flop di Lois Openda, acquistato nelle ultimissime ore dopo il fallimento della trattativa col PSG per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Un flop che costerà alla Juventus più di quaranta milioni di euro.

Non ha pagato neppure l'ingaggio di Jonathan David, anche se almeno in questo caso il canadese è arrivato a parametro zero e dunque dalla sua eventuale cessione sarà possibile ottenere una cospicua plusvalenza.

Tra i giocatori arrivati in estate Joao Mario è stato ceduto già a gennaio in prestito al Bologna, mentre Zhegrova (pagato 14 milioni al Lille dopo un lungo stop causa pubalgia) non ha praticamente mai giocato titolare e non ha fin qui segnato goal o fornito assist.