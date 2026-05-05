La Juventus fuori dalla Champions potrebbe portare un'altra rivoluzione: Comolli a rischio, pesano gli errori sul mercato

La Serie A deve ancora emettere alcuni importantissimi verdetti nelle ultime tre giornate.
Uno di questi riguarda ovviamente la corsa Champions League che vede in lizza Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como in rigoroso ordine di classifica attuale.
Chi fallirà l'obiettivo rischia di compromettere almeno in parte anche il prossimo futuro, dato che dovrà rinunciare ai ricchi introiti ma anche all'appeal internazionale che la Champions garantisce in sede di mercato.
Per quanto riguarda la Juventus la mancata qualificazione potrebbe comportare un'altra mezza rivoluzione a livello dirigenziale dove la posizione di Damien Comolli, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non sarebbe più così solida.