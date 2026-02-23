Goal.com
Marco Trombetta

La Juventus è “scoppiata”? Fortuna o merito: al Milan finora è andata troppo bene? Sono davvero solo gli infortuni a incidere sulla stagione del Napoli?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: l'analisi sul crollo di Milan, Juventus e Napoli.

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: le risposte di Andrea Ajello, Antonio Torrisi e Marco Trombetta nel nostro 3X3.


    La Juventus è “scoppiata”?

  • "La stagione della Juventus rischia di essersi chiusa a San Siro"

    Andrea Ajello - Galatasaray e poi Roma, sì, questa è davvero la settimana più importante della stagione della Juventus. O meglio, erano le due settimane più importanti. La prima è andata, nel peggior modo possibile con il 5-2 di Istanbul e il crollo casalingo contro il Como. Adesso inizia la seconda e la squadra di Spalletti ci arriva con le ossa rotte.

    Non solo per i risultati in sé, che ovviamente pesano e non poco, ma anche per quello che si è visto. Se fino a Inter-Juventus si poteva parlare almeno di prestazioni positive e di una squadra che sembrava in continua crescita, dopo la sfida di San Siro c'è stato il buio più totale. Il primo tempo chiuso in vantaggio con il Galatasaray è stato più per episodi che per altro. E dagli spogliatoi del RAMS Park, i bianconeri non sono più usciti.

    Squadra completamente svuotata, priva di energie fisiche e mentali, che non ha avuto la capacità di capire il momento nell'andata di Champions né ha avuto la forza di reagire con il Como, prestandosi del tutto agli avversari. Ci sono tutti i segnali per dire che la Juventus è "scoppiata", sì. E guardando ai prossimi 180 minuti tra Champions e Campionato, anche le premesse affinché la situazione peggiori.

    La sconfitta tra mille polemiche contro l'Inter ha lasciato un'impronta che la Juve ha pagato successivamente. La testa è rimasta a quella sera, anche complice la scelta del club di reagire duramente alle scelte arbitrali. Ma anche il corpo e le gambe visto l'inferiorità numerica per oltre un tempo che ha condizionato i bianconeri poi nel primo round con il Galatasaray. L'aver giocato meno di 72 ore dopo (programmazione del calendario quantomeno rivedibile), non ha aiutato.

    Da Juventus-Napoli 3-0 a Juventus-Como 0-2, in meno di un mese la squadra di Spalletti è passata dal momento migliore della stagione a quello peggiore, al pari di ottobre, quando poi fu esonerato Tudor. Ma no, non dovrebbe così sorprendere tutto ciò. È il risultato di tante scelte sbagliate, che partono dall'estate, con un mercato risultato fallimentare e che vengono evidenziate dalla gestione tecnica.

    La rosa della Juve si è dimostrata non adeguata per affrontare il triplo impegno. Spalletti ha deciso così di utilizzare un numero ristretto di giocatori, non fidandosi degli altri e facendo fare gli straordinari a molti. E così ora ci sono problemi fisici (Bremer, Yildiz) e titolarissimi in affanno (Thuram, McKennie). Tutto ciò nel momento più importante. Rimontare tre goal al Galatasaray e uscire dall'Olimpico con un risultato positivo; due obiettivi che con una Juventus così sembrano "miracoli" da compiere.

    Fortuna o merito: al Milan finora è andata troppo bene?

  • "Siamo sicuri che il Milan sarebbe stato lì senza Allegri?"

    Marco Trombetta - La sconfitta di San Siro col Parma mette praticamente la parola fine ai sogni Scudetto del Milan. E sottolineerei proprio la parola sogni, perché la vittoria del campionato a inizio stagione era un sogno e non di certo un obiettivo. 

    Il Milan gioca male, va bene, ma ricordiamoci che non perdeva da 24 partite consecutivamente. Ha perso punti importanti con squadre che stanno dalla parte sinistra della classifica ed è lì che ha buttato praticamente via il campionato, ma resto fermo sulla mia idea.

    Senza Allegri, il Milan non si sarebbe trovato in questa posizione. Parliamo di una squadra che ha chiuso lo scorso campionato all'ottavo posto e che in estate ha perso Theo Hernandez e Reijnders. Una squadra concettualmente allo sbando che con Max, al netto di alcuni evidenti problemi, si è registrata ed è rimasta comunque in qualche modo attaccata a un'Inter nettamente superiore sino a febbraio. 

    Gli episodi e la fortunato influenzano sempre e comunque i campionati. Ma il Milan avrebbe fatto un miracolo a vincere lo Scudetto e con un altro allenatore non credo proprio ci sarebbe stata nemmeno la possibilità di crederci e sperarci, fino a un certo punto. Con questo non voglio fare una difesa strenua e stucchevole a favore di Max, ma sottolineare che il Milan comunque ha svoltato in questa stagione e al netto dei disfattisti rimane con 8 punti di vantaggio sul quinto posto occupato tra l'altro dalla Juventus, che come rosa partiva probabilmente avanti ai rossoneri in estate.

    Quindi sì, il Milan ha tanti limiti palesati poi in campo in questa stagione. Ma io sono convinto che Allegri non è tra quelli, anzi. 

    Sono davvero solo gli infortuni a incidere sulla stagione del Napoli?

  • “Il Napoli è questo: il resto sono alibi”

    Antonio Torrisi - C’è una sottile, ma comunque importante, differenza tra “giustificazione” e “alibi”. C’è, solo che spesso si perde nelle numerose sfumature di una stagione: nelle polemiche per un risultato sbagliato, nelle ambizioni “rovinate” dal corso degli eventi. Le assenze del Napoli, a un certo punto di questa annata, sono diventate pesanti, è vero, ma non ci si può sempre nascondere dietro a questo o l’altro giocatore che manca.

    Come, del resto, non si può sempre parlare di errori arbitrali. Che ci sono, ma ci sono per tutti, in un campionato in cui nessuno può dirsi realmente soddisfatto delle prestazioni dei direttori di gara (ma questo è un altro discorso).

    Il Napoli, al netto degli infortuni, è questo: finito nel vortice di negatività partito, quello sì, dalle difficoltà in rosa, ma acuito da un certo clima di vittimismo cosmico tipico delle stagioni “così così” di Conte. Umorale anche sulla panchina azzurra, come accaduto al Tottenham, ad esempio, o nel post-Premier League vinta al Chelsea. 

    Senza gli infortuni sarebbe andata davvero diversamente? Siamo realmente sicuri che, visto il tenore delle dichiarazioni d’inizio stagione e il “maniavantismo” contiano (“Sarà l’anno più complesso in assoluto”), il Napoli con la rosa al completo avrebbe fatto meglio? Poi, ovvio, ci sono state le assenze: ma il Napoli, come detto, è questo. E rendersene conto, in fondo, è il primo passo per non perdere tutto.

