La Juventus è davvero la più penalizzata dagli arbitri? Giusto convocare Bastoni in Nazionale? Ma il Var in questo modo ha ancora senso? Il 3X3 di GOAL

Marco Trombetta - Non siamo qui per fare i moralisti, né per giudicare. Nella vita si sbaglia, nello sport ancor di più. Ciò che fa la differenza è come si reagisce all'errore e la reazione di Bastoni, francamente, è di quelle che lascia un po' così, spiazzati.
La sua esultanza alla provocata espulsione di Kalulu ha fatto il giro del mondo. Le simulazioni, purtroppo, nel calcio ci sono sempre state e sempre ci saranno. A volte ingannano gli arbitri, altre volte no. Ma se sul campo possono regalarti un vantaggio, sarebbe importante far capire che un gesto del genere ha comunque delle conseguenze. Deve avere delle conseguenze.
Per questo motivo un'esclusione di Bastoni dalla Nazionale, seppur in occasione degli importantissimi spareggi di marzo, sarebbe un bel segnale. Per il calcio, per lo sport, nel senso più stretto del termine. D'altronde il codice etico redatto dalla FIGC parla chiaro:
"Ogni tesserato deve rispettare ed esserne promotore: come onestà, correttezza e trasparenza. Principi ai quali tutti i tesserati, dai dirigenti ai calciatori, devono attenersi. La Federazione, attraverso tale Codice, ha cercato di promuovere la lealtà sportiva a 360 gradi"
Punizione troppo severa? No, io la chiamerei più monito. Perché francamente siamo stanchi di tutte le scenate che ormai vediamo puntualmente ogni settimana sui campi di calcio italiani e non solo. Chi simula e la fa franca non perde nulla. Invece qualcosa dovrebbe perderla e in questo caso Bastoni perderebbe la nazionale. Non una cosa da poco. Un qualcosa che magari, per il futuro, potrebbe servire da insegnamento.