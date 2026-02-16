Goal.com
3X3 HD
Marco Trombetta,Lelio Donato e Stefano Silvestri

La Juventus è davvero la più penalizzata dagli arbitri? Giusto convocare Bastoni in Nazionale? Ma il Var in questo modo ha ancora senso? Il 3X3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo le polemiche di Inter-Juventus: da Bastoni in Nazionale o no ai bianconeri penalizzati dagli arbitri, fino al Var sempre più enigmatico.

  • La Juventus è davvero la più penalizzata dagli arbitri?
  • Giusto convocare Bastoni in Nazionale?
  • Ma il Var in questo modo ha ancora senso?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo Inter-Juventus: le risposte di Stefano Silvestri, Lelio Donato e Marco Trombetta nel nostro 3X3.

    La Juventus è davvero la più penalizzata dagli arbitri?

  • "Quanti errori: sì, la Juve è sul trono delle squadre penalizzate"

    Stefano Silvestri - L’errore di Guida e la simulazione di Bastoni sabato sera sono stati evidentissimi. E su questo non ci piove. La Juventus ha più che ragione a lamentarsi per l’espulsione di Kalulu, che ha chiaramente impresso una svolta al Derby d’Italia nonostante la gara, alla fine, si sia decisa soltanto in extremis. Il problema è un altro: nonostante tutti abbiano avuto da ridire in maniera anche pesante, in quel caos in cui si è trasformata la Serie A in epoca VAR, proprio la Juve è ormai salita sul trono delle squadre più penalizzate da arbitri e tecnologia.

    Da qualche tempo c’è questo giochino di stabilire come sarebbe la classifica della Serie A senza errori arbitrali. Bene: facendo una rapida ricerca se ne trovano di diversissime tra loro. Però sì, diversi punti in più la Juve avrebbe potuto portarseli a casa. Lo “steppino on foot” di Gila su Conceiçao? Era rigore. L’intervento maldestro dello stesso spagnolo su Cabal? Era rigore. La sbracciata di Orban su Gatti? Era da espulsione. Il rosso a Kalulu? Non c’era. E via così. Se è vero (ma è vero?) che torti e favori di solito si compensano, è altrettanto vero che la squadra di Tudor prima e di Spalletti poi ha parecchio da recriminare. Probabilmente non starebbe comunque lottando per lo Scudetto, ma non è questo il punto.

    Il punto è che gli episodi sono andati sommandosi, quasi partita dopo partita. E partita dopo partita si è aggiunta polemica a polemica. L’ultima contro l’Inter, appunto: forse avrebbe vinto lo stesso la squadra di Chivu, forse no, ma ancora una volta cambia poco. Al di là delle facili ironie da bar sui presunti favoritismi del passato, è giusto e naturale che chi si sente vittima di un torto faccia sentire le proprie ragioni. Anche se si chiama Juventus. Soprattutto perché a Torino, quest’anno, la situazione arbitri è stata piuttosto pesante.


    Giusto convocare Bastoni in Nazionale?

  • "Bastoni escluso bel segnale per il calcio"

    Marco Trombetta - Non siamo qui per fare i moralisti, né per giudicare. Nella vita si sbaglia, nello sport ancor di più. Ciò che fa la differenza è come si reagisce all'errore e la reazione di Bastoni, francamente, è di quelle che lascia un po' così, spiazzati.

    La sua esultanza alla provocata espulsione di Kalulu ha fatto il giro del mondo. Le simulazioni, purtroppo, nel calcio ci sono sempre state e sempre ci saranno. A volte ingannano gli arbitri, altre volte no. Ma se sul campo possono regalarti un vantaggio, sarebbe importante far capire che un gesto del genere ha comunque delle conseguenze. Deve avere delle conseguenze.

    Per questo motivo un'esclusione di Bastoni dalla Nazionale, seppur in occasione degli importantissimi spareggi di marzo, sarebbe un bel segnale. Per il calcio, per lo sport, nel senso più stretto del termine. D'altronde il codice etico redatto dalla FIGC parla chiaro:

    "Ogni tesserato deve rispettare ed esserne promotore: come onestà, correttezza e trasparenza. Principi ai quali tutti i tesserati, dai dirigenti ai calciatori, devono attenersi. La Federazione, attraverso tale Codice, ha cercato di promuovere la lealtà sportiva a 360 gradi"

    Punizione troppo severa? No, io la chiamerei più monito. Perché francamente siamo stanchi di tutte le scenate che ormai vediamo puntualmente ogni settimana sui campi di calcio italiani e non solo. Chi simula e la fa franca non perde nulla. Invece qualcosa dovrebbe perderla e in questo caso Bastoni perderebbe la nazionale. Non una cosa da poco. Un qualcosa che magari, per il futuro, potrebbe servire da insegnamento. 

    Ma il Var in questo modo ha ancora senso?

  • "Emozioni diminuite, veleni aumentati: ne valeva davvero la pena?"

    Lelio Donato - Dove sono quelli secondo cui col VAR le polemiche arbitrali sarebbero state azzerate e ogni ingiustizia sanata? Qualche anno dopo la sua introduzione il clima nel mondo del calcio è se possibile ancora più inquinato e gli errori, a volte orrori come nel caso dell'espulsione di Kalulu, ancora meno giustificabili.

    Sì, certo, il protocollo non poteva intervenire per togliere il secondo giallo al difensore della Juventus. Però lo stesso protocollo permette di assegnare rigorini per improvvisi svenimenti o tocchi percepibili solo al ventesimo replay.
    La verità è che non esiste uno strumento in grado di togliere la discrezionalità arbitrale. Perché, tranne che in pochi casi, ogni situazione può essere interpretata in maniera diametralmente opposta.
    E vogliamo parlare del fuorigioco? Lì non si può sbagliare, è vero (anche se il goal annullato a Milik qualche anno fa in un Juventus-Salernitana grida ancora vendetta).

    Ma è ancora calcio non convalidare una rete per una porzione di ginocchio o mezza scarpa oltre la linea? Ed è ancora calcio dover aspettare minuti, a volte molti minuti, per festeggiare il goal della propria squadra?
    L'utilità dello strumento è evidente, nessuno la discute. Ma ogni strumento viene comunque utilizzato da un uomo, in questo caso l'arbitro o il varista, dunque è fallace. Con l'aggravante che una decisione presa dopo aver rivisto l'episodio svariate volte davanti ad un monitor si presta maggiormente a polemiche e retropensieri.

    Il VAR, alla fine dei giochi, ha tolto molto e dato fin qui molto poco. Le emozioni sono diminuite, i veleni addirittura aumentati. Ne valeva davvero la pena?

