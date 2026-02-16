La Juventus è davvero la più penalizzata dagli arbitri? Giusto convocare Bastoni in Nazionale? Ma il Var in questo modo ha ancora senso? Il 3X3 di GOAL

Stefano Silvestri - L’errore di Guida e la simulazione di Bastoni sabato sera sono stati evidentissimi. E su questo non ci piove. La Juventus ha più che ragione a lamentarsi per l’espulsione di Kalulu, che ha chiaramente impresso una svolta al Derby d’Italia nonostante la gara, alla fine, si sia decisa soltanto in extremis. Il problema è un altro: nonostante tutti abbiano avuto da ridire in maniera anche pesante, in quel caos in cui si è trasformata la Serie A in epoca VAR, proprio la Juve è ormai salita sul trono delle squadre più penalizzate da arbitri e tecnologia.

Da qualche tempo c’è questo giochino di stabilire come sarebbe la classifica della Serie A senza errori arbitrali. Bene: facendo una rapida ricerca se ne trovano di diversissime tra loro. Però sì, diversi punti in più la Juve avrebbe potuto portarseli a casa. Lo “steppino on foot” di Gila su Conceiçao? Era rigore. L’intervento maldestro dello stesso spagnolo su Cabal? Era rigore. La sbracciata di Orban su Gatti? Era da espulsione. Il rosso a Kalulu? Non c’era. E via così. Se è vero (ma è vero?) che torti e favori di solito si compensano, è altrettanto vero che la squadra di Tudor prima e di Spalletti poi ha parecchio da recriminare. Probabilmente non starebbe comunque lottando per lo Scudetto, ma non è questo il punto.

Il punto è che gli episodi sono andati sommandosi, quasi partita dopo partita. E partita dopo partita si è aggiunta polemica a polemica. L’ultima contro l’Inter, appunto: forse avrebbe vinto lo stesso la squadra di Chivu, forse no, ma ancora una volta cambia poco. Al di là delle facili ironie da bar sui presunti favoritismi del passato, è giusto e naturale che chi si sente vittima di un torto faccia sentire le proprie ragioni. Anche se si chiama Juventus. Soprattutto perché a Torino, quest’anno, la situazione arbitri è stata piuttosto pesante.