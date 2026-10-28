La Juventus di Spalletti non esiste più: contro il Genoa è stata la peggiore partita della sua gestione, serve una svolta immediata?

Nelle scorse settimane, dopo il pesantissimo 0-3 casalingo contro la Lazio, si è parlato a lungo dell'assetto tattico.

Secondo alcuni lo spogliatoio bianconero avrebbe chiesto al tecnico di abbandonare il 4-2-3-1 per tornare al 3-5-2 o 3-4-2-1, modulo che la Juventus utilizzava nella scorsa stagione sia con Tudor che con Spalletti.

Una circostanza questa seccamente smentita dall'allenatore prima di Genoa-Juventus: "Parte dal momento che stiamo vivendo e dalla valutazione dei giocatori, di certo non appartiene ai ragazzi il passaggio a questo sistema di gioco, perché ho a che fare con calciatori seri e non si permetterebbero mai di venire a dire con che sistema giocare perché finirebbero di mancare rispetto ai propri compagni come Yildiz e Conceicao".

Di fatto la svolta tattica non ha dato i frutti sperati. La Juventus continua a difendere male e produce addirittura meno davanti, avendo perso l'imprevedibilità offensiva che assicurano gli esterni.