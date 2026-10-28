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Crisi Juve HDGOAL
Lelio Donato

La Juventus di Spalletti non esiste più: contro il Genoa è stata la peggiore partita della sua gestione, serve una svolta immediata?

Serie A
Juventus
Genoa vs Juventus
Genoa

La vittoria di Lecce aveva illuso che il peggio fosse alle spalle, ma la prestazione horror offerta dalla Juventus a Genova fa ripiombare i bianconeri nella crisi. La squadra di Spalletti è in totale confusione.

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No, non era una questione di moduli. Neppure il ritorno al 3-5-2 di allegriana memoria è bastato alla Juventus.

Dopo la vittoria di Lecce, peraltro senza brillare particolarmente sotto il profilo del gioco, è arrivata un'altra sconfitta sul campo del Genoa.

La squadra bianconera mercoledì sera al 'Ferraris' ha offerto forse la peggiore prestazione dell'era Spalletti. Slegata, senza un'idea di gioco, senza carattere.

E così la domanda, a pochi giorni dal big-match casalingo contro il Napoli, torna di strettissima attualità: alla Juventus serve una svolta immediata?

  • NON SI SALVA NESSUNO

    Il primo tempo della Juventus contro il Genoa è stato imbarazzante sotto ogni punto di vista.

    Tantissimi gli errori tecnici, anche elementari, commessi da praticamente tutti i giocatori bianconeri scesi in campo al' Ferraris'.

    E se le prestazioni insufficienti offerte da Cambiaso sono ormai diventate quasi una triste consuetudine, contro il Genoa è parso irriconoscibile anche quello che finora era stato uno dei pochissimi a salvarsi, ovvero Pierre Kalulu.

    Gravissimo l'errore commesso dall'ex Milan sul raddoppio del Grifone prima e nell'area avversaria poi, quando ha mandato clamorosamente fuori da ottima posizione sbagliando una ghiottissima occasione per riaprire la partita.

    Non hanno certo fatto meglio i vari Bremer, Douglas Luiz, Sarr e Kolo Muani. Ma trovare una sufficienza nel primo tempo della Juventus è oggettivamente impossibile.

    Non è andata molto meglio nel secondo tempo nonostante gli aggiustamenti di Spalletti che ha inserito subito Woltemade e soprattutto Zhegrova, uno che in questo quadro desolante forse meriterebbe più spazio.

  • IL 3-5-2 NON ERA LA SOLUZIONE

    Nelle scorse settimane, dopo il pesantissimo 0-3 casalingo contro la Lazio, si è parlato a lungo dell'assetto tattico.

    Secondo alcuni lo spogliatoio bianconero avrebbe chiesto al tecnico di abbandonare il 4-2-3-1 per tornare al 3-5-2 o 3-4-2-1, modulo che la Juventus utilizzava nella scorsa stagione sia con Tudor che con Spalletti.

    Una circostanza questa seccamente smentita dall'allenatore prima di Genoa-Juventus: "Parte dal momento che stiamo vivendo e dalla valutazione dei giocatori, di certo non appartiene ai ragazzi il passaggio a questo sistema di gioco, perché ho a che fare con calciatori seri e non si permetterebbero mai di venire a dire con che sistema giocare perché finirebbero di mancare rispetto ai propri compagni come Yildiz e Conceicao".

    Di fatto la svolta tattica non ha dato i frutti sperati. La Juventus continua a difendere male e produce addirittura meno davanti, avendo perso l'imprevedibilità offensiva che assicurano gli esterni.

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  • LA PEGGIORE JUVE DI SPALLETTI

    Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus esattamente un anno fa, era infatti il 30 ottobre 2025.

    Ma in dodici mesi la crescita che ci si aspettava non si vede ancora. Anzi la squadra bianconera, già dal finale della scorsa stagione, sembra avere imboccato una deriva pericolosa.

    Non è tutta colpa dell'allenatore, certo, anche perché dal mercato non sono arrivati esattamente i profili richiesti da Spalletti. Primo tra tutti quel rapace dell'area di rigore che non corrisponde all'identikit di Kolo Muani e neppure a quello di Woltemade.

    Allo stesso tempo nel calcio, come sempre, servono i risultati. E quelli di Spalletti sulla panchina bianconera sono pessimi: mancata qualificazione in Champions League l'anno scorso, ottavo posto in classifica oggi.

    Quella vista contro il Genoa, come dicevamo sopra, è stata forse la peggiore Juventus dell'era Spalletti. E il calendario non aiuta visto che domenica all'Allianz Stadium arriva il Napoli.

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  • SVOLTA O FIDUCIA?

    Già dopo la sconfitta contro la Lazio sulla panchina di Spalletti si erano iniziate ad allungare alcune ombre.

    La più ingombrante è sicuramente quella del grande ex Antonio Conte, mai dimenticato e spesso invocato in questi anni dai tifosi bianconeri.

    Fino a questo momento però la posizione della società non è mai cambiata. Spalletti ha rinnovato qualche mese fa fino al 2028 e gode della massima fiducia da parte della proprietà.

    Una posizione che però deve essere supportata dai risultati, come ha recentemente spiegato lo stesso Giovanni Carnevali parlando di "panchina che scotta".

    In tal senso le tre gare prima della sosta, contro Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina, potrebbero risultare decisive. In un senso o nell'altro.

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