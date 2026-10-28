La Juventus di Spalletti non esiste più: contro il Genoa è stata la peggiore partita della sua gestione, serve una svolta immediata?

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No, non era una questione di moduli. Neppure il ritorno al 3-5-2 di allegriana memoria è bastato alla Juventus.
Dopo la vittoria di Lecce, peraltro senza brillare particolarmente sotto il profilo del gioco, è arrivata un'altra sconfitta sul campo del Genoa.
La squadra bianconera mercoledì sera al 'Ferraris' ha offerto forse la peggiore prestazione dell'era Spalletti. Slegata, senza un'idea di gioco, senza carattere.
E così la domanda, a pochi giorni dal big-match casalingo contro il Napoli, torna di strettissima attualità: alla Juventus serve una svolta immediata?