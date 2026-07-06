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Koopmeiners 2-1GOAL
Lelio Donato

La Juventus deve piazzare una squadra di esuberi per sbloccare il mercato: tutti i giocatori in partenza

Calciomercato
Juventus

Sono tanti i giocatori destinati a lasciare la Juventus perché fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti. Dalle loro cessioni dipende anche gran parte del mercato in entrata, Carnevali al lavoro.

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Portieri, difensori, esterni, centrocampisti e anche se non soprattutto attaccanti. Quella in partenza dalla Juventus è una squadra al completo.

Le ultime sessioni di mercato, Boga e pochissimi altri a parte, d'altronde sono state un fallimento dunque ora toccherà a Carnevali cercare di piazzare i tanti esuberi.

Anche da questo passa parte del mercato in entrata della Juventus visto che attualmente la rosa bianconera è extra-large ma soprattutto ha costi decisamente alti.

Ma chi sono gli esuberi bianconeri? Quanti sono e dove possono andare?

  • RIVOLUZIONE IN PORTA

    Carnevali ha fissato fin da subito nell'acquisto di un nuovo portiere la priorità del mercato bianconero.

    Un segnale chiaro di come l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus per la società sia da considerarsi finita.

    L'ex Monza però ha ancora altri tre anni di contratto e al momento non ci sono offerte concrete. Dunque si presenterà in ritiro e poi vedrà il da farsi.

    In uscita potrebbe esserci anche Mattia Perin che già a gennaio voleva tornare al Genoa per giocare con maggiore continuità.

    Solo dopo aver ceduto almeno uno dei due sarà possibile chiudere per il nuovo portiere, che peraltro non è ancora stato scelto tra i tanti profili valutati nelle ultime settimane da Spalletti e Carnevali.

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  • KALULU UNICO INTOCCABILE

    Passiamo alla difesa dove l'unico intoccabile ad oggi è Pierre Kalulu.

    Gleison Bremer ha una clausola da 58 milioni di euro e non è un profilo graditissimo a Spalletti, che preferirebbe un centrale più bravo nel fare partire l'azione da dietro. Kelly dovrebbe restare mentre sembra in uscita Federico Gatti.

    Partiranno sicuramente inoltre sia Joao Mario, rientrato dopo il prestito al Bologna ma fuori dal progetto, che Juan Cabal. Così come sembra difficile la permanenza di Daniele Rugani.

    Da valutare infine la posizione di Andrea Cambiaso che è considerato uno dei profili sacrificabili per fare plusvalenza.

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  • Crystal Palace v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ, FLOP DA PIAZZARE

    A centrocampo si parla della possibile cessione di Khephren Thuram, anche lui sacrificabile sull'altare del bilancio e non ritenuto fondamentale da Spalletti.

    Locatelli sarà ancora il punto fermo ma per il resto si va verso una vera e propria rivoluzione. Adzic verrà ceduto, probabilmente in prestito. In uscita dovrebbe esserci anche Fabio Miretti.

    Ma i veri esuberi sono Teun Koopmeines e Douglas Luiz. I colpi dell'era Giuntoli si sono rivelati due clamorosi flop che, ad oggi, di fatto non hanno mercato. Ecco perché piazzarli per Carnevali sarà una vera e propria impresa.

    Come sarà difficile trovare una nuova sistemazione al brasiliano Arthur, anche lui rientrato dall'ultimo prestito in patria. Diverso il discorso per Nico Gonzalez che Spalletti terrebbe volentieri. L'argentino però spinge per tornare all'Atletico Madrid.

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  • ATTACCO DA RIFARE

    Il reparto che sarà maggiormente rivoluzionato è sicuramente l'attacco.

    Ekhator è già arrivato, Vlahovic è andato via. Ma sul mercato ci sono almeno altri quattro giocatori ovvero Arek Milik, Lois Openda, Edon Zhegrova e Jonathan David.

    Nessuno di loro rientra attualmente nei piani di Spalletti che chiede l'acquisto di una prima punta di peso. L'obiettivo come risaputo è Randal Kolo Muani.

    Openda, nonostante la stagione disastrosa in bianconero, ha mercato in Inghilterra anche se partirebbe solo in prestito per evitare una minusvalenza. Difficile invece piazzare David a causa soprattutto dell'alto ingaggio che percepisce a Torino.

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  • UNA SQUADRA DI ESUBERI

    E allora mettiamola nero su bianco questa squadra di esuberi.

    Di Gregorio; Joao Mario, Gatti, Rugani, Cabal; Arthur (Adzic), Koopmeiners; Zhegrova, Douglas Luiz, Openda; Milik (David).

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