La Juventus deve piazzare una squadra di esuberi per sbloccare il mercato: tutti i giocatori in partenza

Portieri, difensori, esterni, centrocampisti e anche se non soprattutto attaccanti. Quella in partenza dalla Juventus è una squadra al completo.
Le ultime sessioni di mercato, Boga e pochissimi altri a parte, d'altronde sono state un fallimento dunque ora toccherà a Carnevali cercare di piazzare i tanti esuberi.
Anche da questo passa parte del mercato in entrata della Juventus visto che attualmente la rosa bianconera è extra-large ma soprattutto ha costi decisamente alti.
Ma chi sono gli esuberi bianconeri? Quanti sono e dove possono andare?