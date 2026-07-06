La Juventus deve piazzare una squadra di esuberi per sbloccare il mercato: tutti i giocatori in partenza

Carnevali ha fissato fin da subito nell'acquisto di un nuovo portiere la priorità del mercato bianconero.

Un segnale chiaro di come l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus per la società sia da considerarsi finita.

L'ex Monza però ha ancora altri tre anni di contratto e al momento non ci sono offerte concrete. Dunque si presenterà in ritiro e poi vedrà il da farsi.

In uscita potrebbe esserci anche Mattia Perin che già a gennaio voleva tornare al Genoa per giocare con maggiore continuità.

Solo dopo aver ceduto almeno uno dei due sarà possibile chiudere per il nuovo portiere, che peraltro non è ancora stato scelto tra i tanti profili valutati nelle ultime settimane da Spalletti e Carnevali.