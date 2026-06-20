La Juventus deve piazzare Openda, spunta il Lione: cosa serve per evitare una minusvalenza e la formula della cessione

La Juventus deve rifare l'attacco. I bianconeri, dopo la deludente stagione chiusa al sesto posto in campionato, hanno, tra gli obiettivi di mercato, quello di attuare un vero e proprio restyling del reparto offensivo. In uscita ci sono Jonathan David, per cui da Torino si augurano che un Mondiale da protagonista possa smuovere qualcosa, e Lois Openda, che ha chiuso la stagione con un solo goal in Serie A.

Il belga, non convocato ai Mondiali, è stato pagato 45 milioni e non sarà facile da vendere, anche se ci sarebbe l'interesse del Lione, ultima di una lista di squadre che sta valutando il centravanti classe 2000.