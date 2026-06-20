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Redazione Goal

La Juventus deve piazzare Openda, spunta il Lione: cosa serve per evitare una minusvalenza e la formula della cessione

Calciomercato
Juventus
Serie A
I. Openda

Interesse dalla Francia per Openda che è in uscita dalla Juventus dove non si è ambientato.

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La Juventus deve rifare l'attacco. I bianconeri, dopo la deludente stagione chiusa al sesto posto in campionato, hanno, tra gli obiettivi di mercato, quello di attuare un vero e proprio restyling del reparto offensivo. In uscita ci sono Jonathan David, per cui da Torino si augurano che un Mondiale da protagonista possa smuovere qualcosa, e Lois Openda, che ha chiuso la stagione con un solo goal in Serie A.

Il belga, non convocato ai Mondiali, è stato pagato 45 milioni e non sarà facile da vendere, anche se ci sarebbe l'interesse del Lione, ultima di una lista di squadre che sta valutando il centravanti classe 2000.

  • OPENDA VA IN FRANCIA?

    Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Lione sta valutando la situazione di Openda con molta attenzione e avrebbe manifestato interesse nei confronti del belga. Al momento si tratta ancora di una fase preliminare, ma il club francese ha iniziato a muovere piccoli passi per capire la fattibilità di un'operazione in cui la Juventus ha intenzione di monetizzare, anche se non sarà facile.

    Dopo una stagione così complicata e considerando i 45 milioni spesi per l'acquisto, la strada più percorribile per evitare di mettere a bilancio una minusvalenza potrebbe essere quella di un prestito con diritto/obbligo di riscatto da valutare in sede di trattativa.

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  • LE ALTERNATIVE

    Prima del Lione, avevano mostrato interesse per Openda altre società europee come il Nottingham Forest, l'Eintracht Francoforte e il Monaco, senza, però affondare il colpo.

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  • QUANTO E' COSTATO OPENDA

    La Juventus nell'agosto del 2025 ha preso Openda in prestito a 3,3 milioni dal Lipsia con obbligo di riscatto fissato a 40,6 milioni (pagabili in quattro rate) più altri due milioni di bonus. L'obbligo è scattato in quanto i bianconeri sono arrivati tra le prime dieci in classifica.

    Nella sua prima stagione a Torino, Openda ha realizzato due goal, uno in campionato e uno in Champions League, in 37 partite.