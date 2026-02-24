La Juventus deve confermare Spalletti a prescindere dai risultati di questa stagione?

20 giorni che hanno cambiato scenari, punti di vista e prospettive future. Dal quarto di finale di Coppa Italia perso contro l’Atalanta a inizio febbraio passando per la debacle in Champions contro il Galatasaray, fino alle sconfitte contro Inter e Como in campionato.
La discesa intrapresa dalla Juventus di Luciano Spalletti preoccupa e pone diversi interrogativi sul futuro. Nessun obiettivo (eccezion fatta per la Coppa Italia) è stato ancora definitivamente compromesso, iniziando dalla Champions (il ritorno contro il Galatasaray è alle porte), ma è normale pensare anche al futuro.
E la domanda principale è una: questa Juventus deve ripartire da Luciano Spalletti a prescindere dai risultati che otterrà in questa stagione?