La Juventus deve confermare Spalletti a prescindere dai risultati di questa stagione?

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe dunque essere legato ai risultati, ma la sensazione è che la Juventus possa decidere di puntare sul tecnico toscano anche in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Spalletti nella sua carriera ha dimostrato di essere allenatore di primissima fascia e anche alla Juventus ha subito portato idee, gioco e personalità.

Confermare l’attuale allenatore – che in questi mesi ha maturato il vantaggio di conoscere l’ambiente – sarebbe anche un vantaggio in vista del prossimo mercato, quando le sue indicazioni avranno un peso specifico importante nella costruzione della rosa.