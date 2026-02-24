Goal.com
Spalletti Juventus Como 21022026Getty Images
Nino Caracciolo

La Juventus deve confermare Spalletti a prescindere dai risultati di questa stagione?

Il futuro del tecnico toscano, subentrato lo scorso 30 ottobre al posto di Tudor, è ancora da definire: ma la Juventus dovrebbe confermarlo al di là dei risultati che otterrà in questa stagione.

20 giorni che hanno cambiato scenari, punti di vista e prospettive future. Dal quarto di finale di Coppa Italia perso contro l’Atalanta a inizio febbraio passando per la debacle in Champions contro il Galatasaray, fino alle sconfitte contro Inter e Como in campionato.

La discesa intrapresa dalla Juventus di Luciano Spalletti preoccupa e pone diversi interrogativi sul futuro. Nessun obiettivo (eccezion fatta per la Coppa Italia) è stato ancora definitivamente compromesso, iniziando dalla Champions (il ritorno contro il Galatasaray è alle porte), ma è normale pensare anche al futuro.

E la domanda principale è una: questa Juventus deve ripartire da Luciano Spalletti a prescindere dai risultati che otterrà in questa stagione?

  • IL CONTRATTO DI SPALLETTI

    Luciano Spalletti si è legato alla Juventus lo scorso 30 ottobre, prendendo il posto dell’esonerato Tudor. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo in caso di piazzamento Champions. L’ultima parola, dunque, spetta sempre alla società bianconera.

  • IL LAVORO ALLA JUVENTUS

    Da quando è arrivato alla Juventus Spalletti ha portato nuova energia e idee: ha valorizzato tantissimo alcuni uomini, McKennie su tutti, ha sperimentato l’opzione Koopmeiners braccetto difensivo, e ottenuto buoni risultati nonostante defezioni importanti (Vlahovic su tutti), portando la Juventus a lottare per il quarto posto e qualificandosi al playoff di Champions.

  • FEBBRAIO HORROR

    Un cammino promosso a pieni voti almeno fino a febbraio. Un mese fino a oggi da dimenticare. I bianconeri sono stati eliminati dalla Coppa Italia, hanno perso malamente in Champions League contro il Galatasaray (5-2 l’andata del playoff di Champions) e hanno frenato bruscamente in campionato, dove hanno raccolto solo un punto – 2-2 acciuffato in extremis contro la Lazio – nelle ultime tre giornate, con i ko contro Inter e Como che pesano.

  • PERCHÉ SPALLETTI MERITA LA CONFERMA

    Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe dunque essere legato ai risultati, ma la sensazione è che la Juventus possa decidere di puntare sul tecnico toscano anche in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Spalletti nella sua carriera ha dimostrato di essere allenatore di primissima fascia e anche alla Juventus ha subito portato idee, gioco e personalità

    Confermare l’attuale allenatore – che in questi mesi ha maturato il vantaggio di conoscere l’ambiente – sarebbe anche un vantaggio in vista del prossimo mercato, quando le sue indicazioni avranno un peso specifico importante nella costruzione della rosa.

