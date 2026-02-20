La Juventus cambia, Spalletti verso il ritorno alla difesa a tre: dalle assenze di Kalulu e Bremer ai troppi goal subiti, i motivi della rivoluzione tattica

La Juventus sta vivendo il momento più delicato della stagione. Nelle ultime settimane la squadra ha incassato ben 13 goal tra campionato e coppe, un dato che, unito al tracollo europeo di Istanbul, ha fatto scattare un campanello d’allarme a tutti i livelli.

Le assenze di Gleison Bremer e Pierre Kalulu hanno complicato ulteriormente il quadro, privando la retroguardia bianconera di due elementi fondamentali della difesa.

La sconfitta in terra turca ha aperto scenari inediti. “Abbiamo fatto tre passi indietro, qualcosa dovremo cambiare”, ha ammesso il tecnico Luciano Spalletti al termine della sfida, lasciando intendere un cambio di rotta immediata.

Per far fronte all’emergenza, Spalletti sta valutando seriamente una modifica tattica, con il ritorno alla difesa a tre già in vista del match contro il Como.