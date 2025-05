La Juventus annuncia i nuovi sponsor di maglia: Jeep e Visit Detroit sulle divise bianconere, il comunicato e la durata dell'accordo

Annunciati i nuovi sponsor di maglia per la prossima stagione: accordo fino al 30 giugno 2028, le cifre complessive dell'affare.

La Juventus ha finalmente definito la questione relativa alla sponsor di maglia. Sulle divise bianconere, a partire dalla stagione 2025/26, ci saranno Jeep e Visit Detroit.

Jeep torna a figurare in qualità di front-of-shirt partner dopo il precedente rapporto durato dal 2012 al 2023, mentre per quanto riguarda Visit Detroit si tratta di una new entry assoluta.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sponsor Juve: comunicato, durata dell'accordo e le cifre complessive.