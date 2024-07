La Juventus accelera per Adeyemi: prima offerta al Borussia Dortmund, i dettagli

Dopo l'offerta presentata al calciatore, è partita la trattativa tra la Juventus e il Borussia Dortmund per il calciatore classe 2002: tutte le cifre.

La Juventus spinge per arrivare a Karim Adeyemi. Il calciatore del Borussia Dortmund è il prescelto di Cristiano Giuntoli per rinforzare la trequarti.

Dopo l’addio di Matias Soulé, in procinto di trasferirsi ufficialmente alla Roma, e con la situazione legata a Federico Chiesa in bilico a causa del rinnovo al momento lontano, il club bianconero ha individuato nel classe 2002 del Borussia Dortmund il profilo ideale per rinforzare quella zona campo.

Tra i profili sondati da Madama c’erano anche Mason Greenwood, passato al Marsiglia e Jason Sancho del Manchester United.