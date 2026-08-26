La Juventus non smette di essere molto attiva sul calciomercato. I bianconeri, oltre a trattare Frank Kessie, sono andati nuovamente alla ricerca di un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto di Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo ha espresso la necessità di avere una punta di peso per l’area di rigore. Per questo il club di Torino è tornato a bussare alle porte dell’Atletico per Alexander Sørloth.
La Juve a caccia di un altro attaccante: ritorno di fiamma con Sørloth, David può entrare nell’affare
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SØRLOTH PALLINO
Sørloth è sempre stato un nome caldo, negli ultimi mesi, per la Juve. Spalletti ne è un estimatore e, anche nelle prima settimane di mercato, la Juve ci ha provato, senza però convincere i Colchoneros. Adesso, però, i bianconeri sono tornati alla carica, ritrovando il gradimento di un giocatore che sarebbe ben felice di trasferirsi a Torino.
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DUE CONTROPARTITE PER L’ATLETICO
L’Atletico, dal canto suo, ha sempre valutato in maniera estremamente corposa il cartellino di Sørtloth. Gli spagnoli hanno avanzato una richiesta da 35/40 milioni per il norvegese, troppi per una Juve che ne ha già spesi tanti per Kolo Muani. Ad aiutare, sorprendentemente, potrebbero però essere Jonathan David e Nico Gonzalez. Simeone, infatti, nelle ultime ore ha sondato il terreno per la punta canadese, che potrebbe incredibilmente diventare il tassello ideale per far decollare la trattativa. Occhio, poi, all’argentino, non riscattato dalla’Atleti a giugno ma sempre nei pensieri del Cholo.
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KOLO RISCHIA GIÀ?
Il ritorno di fiamma fra la Juventus e Alexander Sørloth racconta, comunque, la verità accennata anche da Spalletti su Randall Kolo Muani. L’ex PSG non è pienamente entrato nelle grazie di Luciano, che non è stato tenero, a mezzo stampa, nei suoi confronti post Frosinone. Non è una bocciatura definitiva, ma l’eventuale arrivo di Sørloth potrebbe ridurre e non di poco lo spazio per lui.
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LA JUVE VUOLE UN ALTRO 9
In ogni caso appare evidente come la Juve, fra un Kolo Muani che non ha entusiasmato Spalletti e un David lontanissimo dal progetto tecnico, abbia bisogno e voglia portare a Torino un nuovo attaccante, che possa dare peso al reparto. A maggior ragione visti i problemi fisici di Yildiz, serve avere ampia scelta in un reparto che, nelle prime uscite, ancora non ha mostrato il suo pieno potenziale.
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