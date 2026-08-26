La Juve a caccia di un altro attaccante: ritorno di fiamma con Sørloth, David può entrare nell’affare

Sørloth è sempre stato un nome caldo, negli ultimi mesi, per la Juve. Spalletti ne è un estimatore e, anche nelle prima settimane di mercato, la Juve ci ha provato, senza però convincere i Colchoneros. Adesso, però, i bianconeri sono tornati alla carica, ritrovando il gradimento di un giocatore che sarebbe ben felice di trasferirsi a Torino.