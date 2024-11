La grande occasione di Taremi in Champions League: dopo lo show di Correa a Verona, l'Inter attende un segnale anche dall'ex Porto

Inter vs RB Lipsia

Dopo lo show di Correa a Verona, Simone Inzaghi si aspetta una grande prova anche dall'ex Porto, che rischia di scivolare in fondo alle gerarchie.

La roboante vittoria dell'Inter sul campo del Verona ha fatto letteralmente impennare le quotazioni di Joaquin Correa, protagonista assoluto in quel del Bentegodi con due goal e un assist messi a referto. Morale della favola, una chance sfruttata nel miglior modo possibile.

In altre parole, quello che sarà chiamato a fare anche Mehdi Taremi, candidato ad una maglia da titolare per la sfida di Champions League che i nerazzurri disputeranno a San Siro domani contro il Lipsia.

L'Inter attende una risposta più che concreta dall'attaccante iraniano, arrivato in estate con le credenziali per ritagliarsi un posto da protagonista nella stagione nerazzurra. Buoni propositi che, sin qui, non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti.