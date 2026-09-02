La giornata folle di Fofana, alla fine lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Siviglia

L'ultimo giorno di apertura del mercato italiano era iniziato con le notizie volte al grande ottimismo circa la possibilità di trovare una sistemazione in Francia e in Ligue 1, competizione dalla quale i rossoneri avevano pescato Fofana nell'agosto 2024 - pagando 20 milioni di euro - per il calciatore classe 1999. Il Lione, frenato a livello finanziario dai rigidi paletti che è stato costretto a rispettare per avere un equilibrio tra i movimenti in entrata e in uscita, aveva raggiunto nelle scorse ore un'intesa totale sia col calciatore e una più laboriosa col Milan per la definizione del prestito con diritto di riscatto ma soprattutto per la spartizione del pagamento dell'ingaggio da 3 milioni di euro netti.

Tuttavia, a pochi minuti dalle ore 20, quando terminava ufficialmente il mercato italiano, il Lione ha comunicato l'impossibilità di procedere a causa del mancato accordo con l'Atletico Madrid per l'uscita di Nicola Tagliafico, la cui cessione avrebbe creato lo spazio salariale per l'operazione Fofana. Non essendosi verificato questo incastro, le contrattazioni hanno portato ad un nulla di fatto.