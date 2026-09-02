Un nuovo colpo di scena: Youssouf Fofana lascia il Milan, che aveva provato sino all'ultimo momento utile del calciomercato francese a trasferirlo in prestito con diritto di riscatto al Lione, e passa clamorosamente al Siviglia. Un'operazione condotta sempre a titolo temporaneo e che la società andalusa è riuscita a chiudere entro la mezzanotte italiana, quando si chiudevano ufficialmente anche le trattative per le squadre di Liga.
La giornata folle di Fofana, alla fine lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Siviglia
GIORNATA FOLLE
L'ultimo giorno di apertura del mercato italiano era iniziato con le notizie volte al grande ottimismo circa la possibilità di trovare una sistemazione in Francia e in Ligue 1, competizione dalla quale i rossoneri avevano pescato Fofana nell'agosto 2024 - pagando 20 milioni di euro - per il calciatore classe 1999. Il Lione, frenato a livello finanziario dai rigidi paletti che è stato costretto a rispettare per avere un equilibrio tra i movimenti in entrata e in uscita, aveva raggiunto nelle scorse ore un'intesa totale sia col calciatore e una più laboriosa col Milan per la definizione del prestito con diritto di riscatto ma soprattutto per la spartizione del pagamento dell'ingaggio da 3 milioni di euro netti.
Tuttavia, a pochi minuti dalle ore 20, quando terminava ufficialmente il mercato italiano, il Lione ha comunicato l'impossibilità di procedere a causa del mancato accordo con l'Atletico Madrid per l'uscita di Nicola Tagliafico, la cui cessione avrebbe creato lo spazio salariale per l'operazione Fofana. Non essendosi verificato questo incastro, le contrattazioni hanno portato ad un nulla di fatto.
LA NOTA DEL MILAN
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027.
Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva.
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SVOLTA SPAGNOLA
Youssouf Fofana, che non rientrava peraltro nel progetto tecnico della stagione 2026/2027 e da metà agosto lavorava ai margini del gruppo per decisione del club e dell'allenatore Rubén Amorim, ha così lavorato insieme al suo entourage per trovare una nuova soluzione. Senza attendere eventuali sviluppi da campionati come quello turco, quello arabo o quello portoghese che termineranno le trattative tra il 4 ed il 5 settembre, il giocatore francese ha raggiunto un accordo col Siviglia, che ha poi proceduto a definire ogni dettaglio col Milan
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