La gestione di Chivu verso il derby col Milan, Feyenoord e Como: chi può riposare contro il Venezia nel turno infrasettimanale

Ma quindi chi gioca a Venezia?

In porta dovrebbe essere confermato Ivan Provedel dopo il debutto stagionale avvenuto contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato. Ma già nel derby tra i pali tornerà Pepo Martinez che resta il titolare del ruolo.

Ancora uomini contati in difesa per Chivu, dove sono sempre indisponibili sia Stones che Pavard, contro il Venezia dunque potrebbe giocare Bisseck sul centrodestra con Akanij centrale e Bastoni sul centrosinistra.

Anche perché, dopo l'espulsione rimediata contro lo Shakhtar, il difensore italiano salterà per squalifica la trasferta di Rotterdam.