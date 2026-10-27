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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

La gestione di Chivu verso il derby col Milan, Feyenoord e Como: chi può riposare contro il Venezia nel turno infrasettimanale

Serie A
Inter
Venezia vs Inter
Venezia

L'Inter è attesa da tre gare molto delicate prima della sosta di novembre, Chivu valuta un robusto turnover nella trasferta di Venezia: chi può riposare in vista del derby contro il Milan.

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Quattro partite in dieci giorni. Questo è il tour de force che attende l'Inter, così come tutte le altre squadre impegnate nelle coppe.

La prima si gioca mercoledì sera a Venezia dove Cristian Chivu sta valutando di adottare un robusto turnover per dosare le energie in vista dei prossimi impegni.

I nerazzurri d'altronde dispongono di una rosa che permette di ruotare gli uomini a sua disposizione senza perdere qualità e meccanismi ormai rodati.

Ma chi può riposare in Venezia-Inter?

  • UN CICLO TERRIBILE

    Come dicevamo sopra l'Inter, dopo la trasferta di Venezia, è attesa da altre tre partite che potrebbero dire già molto sulla stagione dei nerazzurri.

    La più attesa dai tifosi è sicuramente quella in programma sabato 31 ottobre, ossia il sempre sentitissimo derby contro i cugini del Milan.

    Tre giorni dopo l'Inter però volerà a Rotterdam per una delicatissima trasferta europea che la vedrà affrontare il Feyenoord. Un appuntamento da non fallire per non complicare ulteriormente il proprio cammino in Champions League.

    Poi, prima della sosta, domenica 8 novembre a San Siro è atteso il Como in quello che è ormai diventato un big-match del nostro campionato.

  • PROVEDEL O MARTINEZ E L'EMERGENZA DIFESA

    Ma quindi chi gioca a Venezia?

    In porta dovrebbe essere confermato Ivan Provedel dopo il debutto stagionale avvenuto contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato. Ma già nel derby tra i pali tornerà Pepo Martinez che resta il titolare del ruolo.

    Ancora uomini contati in difesa per Chivu, dove sono sempre indisponibili sia Stones che Pavard, contro il Venezia dunque potrebbe giocare Bisseck sul centrodestra con Akanij centrale e Bastoni sul centrosinistra.

    Anche perché, dopo l'espulsione rimediata contro lo Shakhtar, il difensore italiano salterà per squalifica la trasferta di Rotterdam.

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  • CHI GIOCA A CENTROCAMPO: RIPOSA CALHANOGLU?

    Anche a centrocampo Chivu dovrà gestire le energie dei suoi titolarissimi.

    Il maggiore indiziato ad osservare un turno di riposo contro il Venezia, almeno inizialmente, è Hakan Calhanoglu.

    Il regista turco, incline a problemi muscolari, dovrebbe essere risparmiato con Piotr Zielinski al suo posto e l'inserimento di Sucic come mezzala.

    Verso la conferma invece Nicoò Barella a cui Chivu difficilmente rinuncia, anche perché Curtis Jones è ai box causa infortunio.

    Sulla fascia destra Spence potrebbe avere un'altra occasione al posto di Diouf mentre Luis Henrique si è fermato. A sinistra si va verso il ritorno da titolare di Federico Dimarco.

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  • THURAM PARTE DALLA PANCHINA?

    In assenza di Lautaro Martinez, che rientrerà solo dopo la sosta, Chivu deve gestire tre attaccanti per due posti.

    Il punto fermo in queste settimane è stato Marcus Thuram che però serve al 100% nelle sfide più delicate che attendono l'Inter e dunque potrebbe partire dalla panchina a Venezia.

    Dove dal primo minuto potrebbe vedersi Bonny. L'ex Parma peraltro ha ottimi numeri nei pochi scampoli che è riuscito a ritagliarsi finora, mentre Pio Esposito partirà titolare e potrebbe fare staffetta con lo stesso Thuram durante la partita.

    Nel derby invece la coppia dovrebbe ricomporsi con Bonny pronto a subentrare in corsa.

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