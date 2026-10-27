La gestione di Chivu verso il derby col Milan, Feyenoord e Como: chi può riposare contro il Venezia nel turno infrasettimanale

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Quattro partite in dieci giorni. Questo è il tour de force che attende l'Inter, così come tutte le altre squadre impegnate nelle coppe.
La prima si gioca mercoledì sera a Venezia dove Cristian Chivu sta valutando di adottare un robusto turnover per dosare le energie in vista dei prossimi impegni.
I nerazzurri d'altronde dispongono di una rosa che permette di ruotare gli uomini a sua disposizione senza perdere qualità e meccanismi ormai rodati.
Ma chi può riposare in Venezia-Inter?