La gestione di Alajbegovic e Zhegrova e l'equivoco tattico: perché il 3-5-2 non può essere la soluzione definitiva per la Juventus

Ma com'è nata la svolta tattica della Juventus? A rivelarlo è stato lo stesso Luciano Spalletti dopo la vittoria di Lecce, parlando del confronto avuto con la squadra nei giorni precedenti.

"Loro hanno parlato di quello che ci voleva di più da un punto di vista tattico. Noi abbiamo modificato qualcosa, passando a giocare con tre centrocampisti, con questo 5-3-2, perché in momenti come questi, lo sanno tutti e lo so anch'io, ci vuole più solidità, ci vuole più chiarezza e ci vuole più solidità.

Siamo andati a fare la cosa più solida. Poi è chiaro che, in base alle scelte che fai, vengono a mancarti alcune potenzialità, perché bisogna sempre mettere i calciatori nelle posizioni in cui si trovano bene, per riuscire a contribuire con le loro qualità al modo di giocare della squadra" ha dichiarato Spalletti.