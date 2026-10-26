La gestione di Alajbegovic e Zhegrova e l'equivoco tattico: perché il 3-5-2 non può essere la soluzione definitiva per la Juventus

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Fare un passo indietro per compierne due avanti. A volte funziona, altre meno. Di certo è quello che sta provando a fare Luciano Spalletti alla Juventus.
Dopo la disastrosa prestazione offerta dalla sua squadra contro la Lazio, il tecnico ha deciso di confrontarsi con lo spogliatoio per capire come metterci una pezza. E alla fine ha accettato il suggerimento arrivato dai suoi giocatori.
Un segno di grande saggezza che ha portato risultati immediati, ovvero il pareggio contro il Rennes e soprattutto la vittoria di Lecce. Ma i dubbi sul nuovo, anzi vecchio, assetto tattico adottato da Spalletti nelle ultime due partite restano.
Anche perché il rischio, piuttosto concreto, è quello di svalutare parecchi dei giocatori su cui lo stesso tecnico e la società avevano deciso di puntare in estate.