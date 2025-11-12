Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
yildiz juventus 2025 26 ginocchio 2 1Getty
Nino Caracciolo

La Gazzetta dello Sport - Juventus-Yildiz, niente intesa per il rinnovo: le big d’Europa ci pensano

Secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’entourage di Yildiz e Comolli hanno deciso di interrompere i dialoghi per il rinnovo dopo l’ultimo incontro nel quale non è stata trovata l’intesa.

Pubblicità

Una firma mai stata così lontana come in questo momento. Nonostante mesi di trattative, colloqui e incontri, tra Kenan Yildiz e la Juventus non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto.

A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che racconta di come i discorsi per il prolungamento del numero 10 turco si siano interrotti.

Una situazione che sicuramente mette a rischio il futuro del trequartista turco, che tanto piace ad alcuni top club stranieri.

Ma com’è la situazione intorno a Yildiz? Quanta differenza economica c’è tra domanda e offerta? Gli aggiornamenti e gli scenari.

  • STOP ALLE TRATTATIVE

    Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo l’ultimo colloquio avuto tra l’entourage di Yildiz e l’ad Comolli, le parti hanno deciso di interrompere i discorsi. L’accordo economico infatti non è stato raggiunto.

    Yildiz, ricordiamo, nell’agosto del 2024 ha firmato un contratto con la Juventus fino al 2029 con un ingaggio da 1.7 milioni netti a stagione.

    • Pubblicità

  • QUANTO CHIEDE YILDIZ E L’OFFERTA DELLA JUVENTUS

    Vista la crescita esponenziale avuta da Yildiz, l’entourage del turco e la Juventus hanno iniziato a trattare per un adeguamento dell’ingaggio. L’intesa tra le parti non è però stata trovata: tra la richiesta di Yildiz, 5 milioni, e la proposta di Comolli, 6 milioni, balla dunque 1 milione di euro a stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SI MUOVE ELKANN IN PRIMA PERSONA?

    Cosa succede adesso tra Yildiz e la Juventus? Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, a sbloccare la situazione legata al rinnovo del turco potrebbe essere l’intervento in prima persona di John Elkann, che potrebbe decidere di blindare il proprio gioiello, sempre più simbolo del nuovo corso bianconero.

  • GLI OCCHI DELLE BIG E LA VALUTAZIONE

    Di certo, a Yildiz – arrivato alla Juventus a parametro zero nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco – i corteggiatori non mancano. Sul talento turco che la Juventus valuta 100 milioni di euro, ci sono le attenzioni di Chelsea, Arsenal e Real Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI