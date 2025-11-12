La Gazzetta dello Sport - Juventus-Yildiz, niente intesa per il rinnovo: le big d’Europa ci pensano

Una firma mai stata così lontana come in questo momento. Nonostante mesi di trattative, colloqui e incontri, tra Kenan Yildiz e la Juventus non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto.
A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che racconta di come i discorsi per il prolungamento del numero 10 turco si siano interrotti.
Una situazione che sicuramente mette a rischio il futuro del trequartista turco, che tanto piace ad alcuni top club stranieri.
Ma com’è la situazione intorno a Yildiz? Quanta differenza economica c’è tra domanda e offerta? Gli aggiornamenti e gli scenari.