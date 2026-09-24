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Marco Trombetta

La garanzia Carlos Augusto, i problemi di Dimarco, il rientro di Spence, l'alternativa difensiva a Diouf: cosa cambia nell'Inter sulle fasce

Serie A
Inter

Attenzione a come possono cambiare le fasce di centrocampo dell'Inter al rientro dalla sosta.

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Tre settimane di sosta permetteranno all'Inter e Chivu di recuperare le energie e fare un primo punto della situazione ruolo per ruolo.

Se andiamo ad analizzare le fasce di centrocampo, qualcosa nelle gerarchie potrebbe cambiare tra rientri e differenze di condizione.

  • SALE CARLOS AUGUSTO, SCENDE DIMARCO

    Sembrava impossibile dopo una stagione da 7 goal, 17 assist e il premio di MVP della Serie A, ma oggi Dimarco è per la prima volta in discussione dall'arrivo di Chivu.

    Ecco, forse in discussione è una parola forte, visto che Dimarco è considerando comunque un titolarissimo e imprescindibile per l'Inter, ma l'avvio di campionato non è stato sin qui in linea con quello che ci eravamo abituati a vedere (con un solo assist contro l'Inter) e l'infortunio lo ha frenato, facendogli saltare l'esordio in Champions contro il Real e le partite con la Nazionale.

    Di contro c'è un Carlos Augusto in forma eccezionale, capace di portare già 2 goal e un assist in 237 minuti giocati. Il brasiliano ha tenuto accese le speranze al Bernabeu e ha dato il via alla rimonta contro l'Udinese. A Roma è partito dalla panchina, ma quando è entrato ha dato la scossa, prima giocando da quinto, poi da braccetto.

    Duttile, affidabile, al 100% della condizione, Carlos Augusto in questo momento è una garanzia per Chivu. Più che un'alternativa a Dimarco, perlomeno all'attuale versione del numero 32 nerazzurro, con il quale c'è da aspettarsi una staffetta al rientro dalla sosta.

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    IL RIENTRO (FINALMENTE) DI SPENCE

    La sosta dovrebbe inoltre portare con sé il rientro di Djed Spence.

    L'esterno inglese, come risaputo, ha dovuto svolgere praticamente la preparazione da zero dopo l'infortunio subito al Mondiale.

    Nei prossimi giorni avrà modo di ritrovare la condizione e puntare finalmente alla convocazione per la sfida casalinga contro il Parma del 10 ottobre.


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  • UN'ALTERNATIVA DIFENSIVA A DIOUF

    Ma cosa può dare il ritorno di Spence all'Inter?

    Sicuramente un'alternativa in più per la fascia destra, padroneggiata fino a questo momento da Andy Diouf, il giocatore di movimento più utilizzato da Chivu dopo Bastoni e Barella.

    Il francese si è guadagnato anche la prima convocazione in carriera in Nazionale con Zidane, ma se a livello offensivo ha fatto spesso la differenza, dietro ha palesato qualche limite, specialmente nella sfida dell'Olimpico contro la Roma.

    Ed è proprio questo il vuoto che può colmare Spence. Rispetto a Diouf, l'inglese è molto più affidabile in fase difensiva e potrà garantire maggiore equilibrio all'assetto tattico di Chivu, specie in certe partite e contro certi avversari.

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