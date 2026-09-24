La garanzia Carlos Augusto, i problemi di Dimarco, il rientro di Spence, l'alternativa difensiva a Diouf: cosa cambia nell'Inter sulle fasce

Sembrava impossibile dopo una stagione da 7 goal, 17 assist e il premio di MVP della Serie A, ma oggi Dimarco è per la prima volta in discussione dall'arrivo di Chivu.

Ecco, forse in discussione è una parola forte, visto che Dimarco è considerando comunque un titolarissimo e imprescindibile per l'Inter, ma l'avvio di campionato non è stato sin qui in linea con quello che ci eravamo abituati a vedere (con un solo assist contro l'Inter) e l'infortunio lo ha frenato, facendogli saltare l'esordio in Champions contro il Real e le partite con la Nazionale.

Di contro c'è un Carlos Augusto in forma eccezionale, capace di portare già 2 goal e un assist in 237 minuti giocati. Il brasiliano ha tenuto accese le speranze al Bernabeu e ha dato il via alla rimonta contro l'Udinese. A Roma è partito dalla panchina, ma quando è entrato ha dato la scossa, prima giocando da quinto, poi da braccetto.

Duttile, affidabile, al 100% della condizione, Carlos Augusto in questo momento è una garanzia per Chivu. Più che un'alternativa a Dimarco, perlomeno all'attuale versione del numero 32 nerazzurro, con il quale c'è da aspettarsi una staffetta al rientro dalla sosta.