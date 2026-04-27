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Maurizio Sarri LazioGetty Images
Andrea Ajello

La frustrazione di Sarri per la situazione della Lazio: "Giocare così è deprimente, Lotito non si fa convincere da nessuno"

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M. Sarri
Lazio vs Udinese
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Maurizio Sarri ha parlato dell'assenza dei tifosi all'Olimpico: "I ragazzi sono tornati dal riscaldamento ed erano un po' depressi".

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La Lazio è tornata in campo pochi giorni dopo la conquista della finale di Coppa Italia riuscendo a evitare in extremis la sconfitta in casa contro l'Udinese.


All'Olimpico è finita 3-3 quella che è stata una gara spettacolare con ribaltamenti di fronte. Partita però che si è disputata in uno stadio praticamente vuoto come ormai accade da diverso tempo.


Il motivo è lo stesso, ovvero la protesta dei tifosi biancocelesti nei confronti del Presidente Claudio Lotito. E proprio di questo ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN non negando la pesantezza di vivere una situazione di questo genere.

  • Sul campionato italiano e il tema dei pochi goal segnati: "Si fanno sempre tanti discorsi su questo, prima di tutto il campionato italiano non sarà il più bello del mondo ma dal punto di vista tattico è sicuramente uno dei più difficili. L'altro aspetto è che gli attaccanti da 30 goal che costano 100 milioni in Italia non vengono, è tutto una conseguenza".

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  • "RITORNO AL NAPOLI? FANTACALCIO"

    Sarri poi ha parlato anche a Sky Sport commentando le voci sul possibile ritorno al Napoli: " È fantacalcio. Perché quando parlate di me viene fuori sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me (ride ndr)".

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  • "NIENTE TIFOIS? DEPRIMENTE, QUESTO CI TOGLIE PUNTI"

    Sul tema dell'assenza dei tifosi e la protesta con Lotito: "Il Presidente sta sulle sue posizioni, non si fa convincere da nessuno, non so come la situazione possa essere messa a posto. Giocare così diventa deprimente, quando comincia a passare un mese, due, tre. Una situazione non sostenibile nel lungo periodo".


    "Preoccupato per il mio futuro? Per forza, uno non è che si diverte a giocare in uno stadio da 70 mila posti con 5 mila persone, diventa deprimente. Ho sentito i ragazzi quando sono tornati dal riscaldamento ed erano un po' depressi. Una situazione ci toglie punti, quanti non lo so".

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