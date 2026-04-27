La frustrazione di Sarri per la situazione della Lazio: "Giocare così è deprimente, Lotito non si fa convincere da nessuno"

La Lazio è tornata in campo pochi giorni dopo la conquista della finale di Coppa Italia riuscendo a evitare in extremis la sconfitta in casa contro l'Udinese.





All'Olimpico è finita 3-3 quella che è stata una gara spettacolare con ribaltamenti di fronte. Partita però che si è disputata in uno stadio praticamente vuoto come ormai accade da diverso tempo.





Il motivo è lo stesso, ovvero la protesta dei tifosi biancocelesti nei confronti del Presidente Claudio Lotito. E proprio di questo ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN non negando la pesantezza di vivere una situazione di questo genere.