Grande consapevolezza, o forse un piccolo nervo scoperto? L'espressione “scontro diretto”, resta complicata e indigesta, per Cristian Chivu e la sua Inter, nonostante la doppia vittoria di scudetto e Coppa Italia. Domani sulla strada del rumeno, a San Siro, c'è proprio il Napoli di Max Allegri, che in versione Diavolo vinse due derby su due l’anno passato, lasciando le briciole ai nerazzurri, che non riuscirono mai a scalfirlo.
La frecciata di Chivu a Juventus e Milan: "Sono ancora scontri diretti? L'anno scorso tanto indietro"
TRE PUNTI SU DODICI
In generale, nelle sfide di tradizione contro rivali cittadini e Juventus, l'anno scorso non è andata bene all'Inter per usare un eufemismo: due ko contro i rossoneri, una sconfitta bruciante per 4-3 proprio alla terza giornata contro Tudor, poi esonerato, e la discussa vittoria di San SIro segnata dal rosso a Kalulu e dalla mancata espulsione a Bastoni. Tre punti sui dodici disponibili, che probabilmente turbano ancora i sonni di Chivu, nonostante la conquista di due trofei.
TALLONE D'ACHILLE
Nella sua prima stagione da tecnico nerazzurro, è indubbio che il tallone d'Achille per l'ex Parma siano state proprio le sfide contro le pari grado, almeno sulla carta: non Como e Roma, con Fabregas e Gasperini regolati quattro volte su quattro, ma in un caso il Napoli e in tre proprio le rivali storiche, oltre ai ko in Champions League contro le cosiddette big.
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"TANTO INDIETRO"
E allora Chivu usa l'ironia ma si intravede anche un po' di amarezza, quando gli viene rivolta la domanda: “Mi mancavano queste due parole… E poi cosa vuol dire ‘scontro diretto’? Affrontare le grandi squadre per tradizione in generale o solo le squadre che arrivano tra le prime quattro? E allora Milan e Juve dove le lasciamo, perché l'anno scorso sono finite tanto indietro. Quelli non sono più scontri diretti? Napoli e Como invece sono scontri diretti? In realtà, per me sono tutti degli scontri diretti, anche contro le ultime…"
L'ANNO DEL GIUDIZIO
In questa stagione, con un anno di esperienza, uno scudetto e una Coppa Italia in bacheca, e con un mercato che ha portato pezzi da 90 come Stones, Spence e Jones, tre nazionali inglesi, e che consente all'Inter di avere praticamente due rose fortissime e quasi di pari livello, come PSG e Bayern Monaco, la lente d'ingrandimento sarà posta proprio sulle partite di cartello, a partire proprio dal Napoli, e sulle sfide d'elite in Champions League: i nerazzurri dovranno essere bravi a gestire la doppia competizione, con l'obiettivo minimo dei quarti di Champions
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