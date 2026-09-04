La frecciata di Chivu a Juventus e Milan: "Sono ancora scontri diretti? L'anno scorso tanto indietro"

E allora Chivu usa l'ironia ma si intravede anche un po' di amarezza, quando gli viene rivolta la domanda: “Mi mancavano queste due parole… E poi cosa vuol dire ‘scontro diretto’? Affrontare le grandi squadre per tradizione in generale o solo le squadre che arrivano tra le prime quattro? E allora Milan e Juve dove le lasciamo, perché l'anno scorso sono finite tanto indietro. Quelli non sono più scontri diretti? Napoli e Como invece sono scontri diretti? In realtà, per me sono tutti degli scontri diretti, anche contro le ultime…"